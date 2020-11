Weltbild in der Kategorie Versandhandel ausgezeichnet

Bestätigung in unruhigen Zeiten der Pandemie: Weltbild hat beim Audit „Gewählt zum Kundenservice des Jahres 2021“ in der Kategorie Versandhandel gewonnen und ist der Preisträger in diesem Jahr. Die Auszeichnung wurde von Armonia Deutschland am 4. November 2020 im Rahmen einer digitalen Preisverleihung übergeben.

Christian Sailer, CEO von Weltbild: „Wir freuen uns riesig. Diese Auszeichnung macht uns stolz. Unser Team hat bewiesen, dass es schnell und effizient auf unvorhergesehene Ereignisse wie Corona reagieren kann und unseren Kunden ein exzellentes Serviceerlebnis bietet, selbst in herausfordernden Zeiten.“

Auszeichnung ist Resultat einer Qualitätsoffensive Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Guter Kundenservice ist den deutschen Verbrauchern laut der Kundenservicebarometer 2019 sehr wichtig, sogar wichtiger als günstige Preise. Das positive Ergebnis sei nun auch ein Resultat der Qualitätsoffensive, die Weltbild vor zwei Jahren gestartet hat. Christian Sailer erklärt: „Wir stellen den Kunden in den Mittelpunkt all unserer Bemühungen und haben das Ziel maximaler Qualität und maximaler Erreichbarkeit im Kundenservice. Unsere Teams von Weltbild und unserem Dienstleistungspartner und Schwesterunternehmen Trenkwalder sind hoch motiviert. Das bestätigt uns die Prüfung: Weltbild hat in allen Kanälen das höchste Niveau der Kategorie erreicht.“

So lief der zweiwöchige Test für die Auszeichnung ab Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Zehn Wochen dauerte der Test im Rahmen eines unabhängigen Audits. Dabei wurden die Leistungen von Weltbild im Bereich Kundenservice im Pre-Sales-, Sales- und After-Sales- Bereich unter die Lupe genommen. Insgesamt 225 Testanfragen von Mystery Testern gingen an Weltbild – und zwar auf allen Kanälen: Anrufe, E-Mails, Chats, Internetnavigation, Social Media. Dabei ging es um bis zu 17 Szenarien - von Lieferauskünften über Rechnungsanfragen, Retourenabwicklung, Lieferung in die Filiale bis zu Rabattaktionen -, die genauso wie die Qualität der Auskunft und die zwischenmenschliche Ebene beim Gesprächsbeginn und der Verabschiedung des Kunden bewertet wurden.

Mehr zu „Gewählt zum Kundenservice des Jahres“

„Gewählt zum Kundenservice des Jahres“ ist ein unabhängiger Test im Bereich des Kundenservice. Die seit 2007 renommierte Auszeichnung wird in mittlerweile 6 Ländern verliehen. Das qualitative Audit lief vom 25. Mai 2020 bis zum 31. Juli 2020. Die Mystery Testanfragen werden durch das Marktforschungsinstitut SKOPOS durchgeführt.