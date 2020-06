Wirtschaftsjunioren starten Aktion „Augsburg schenkt ein Lächeln“

Nach Wochen der Sorgen um die private und berufliche Situation in der Krisenzeit wollen die Augsburger Wirtschaftsjunioren den Bürgern aus Augsburg eine Freude machen und ein positives Zeichen für die kommende Zeit setzen. Mit der Aktion „Augsburg schenkt ein Lächeln“ unterstützen sie den lokalen Einzelhandel, vereinen 20 ehrenamtliche Helfer und wollen über 3400 Augsburgern ein Lächeln schenken.

Augsburger Blumenläden werden unterstützt



Am 13.06.2020 verschenken die Wirtschaftsjunioren Augsburg von 11.00 bis 15.00 Uhr in der gesamten Augsburger Innenstadt Blumen an die Menschen. Hier soll jeder zwei Blumen erhalten. Eine Blume zum Behalten für sich selbst. Die zweite Blume soll weitergeschenkt werden, um jemand anderen damit zu erfreuen. So wollen die Wirtschaftsjunioren eine Kette in Gang setzen, um den Augsburger wieder Mut zu machen. Alle 3400 Blumen wurden aus Vereinsgeldern finanziert und in fünf Augsburger Blumenläden eingekauft. Mit dabei sind: Blumen Schaupp, Blumen Flaschka, Kultur-Blume und die Blumenmanufaktur aus Augsburg. Zudem unterstützen sie mit der Aktion auch den Blumenladen Rosenblattaus dem Augsburger Landkreis.

Ein Zeichen soll gesetzt werden



Auf den Social Media Seiten der Augsburger Wirtschaftsjunioren konnten alle Augsburger ihren Lieblingsblumenladen nennen. Aus allen Zusendungen wurden nach dem Losverfahren fünf Blumenläden gezogen und telefonisch benachrichtigt. „Gerade in einer besonderen Zeit wie dieser möchten wir ein Zeichen setzen und mit unserer Aktion Hoffnung, Freude und Wertschätzung schenken“, betont die Initiatorin und stellvertretende Vorsitzende, Sandra Haas.

Über die Augsburger Wirtschaftsjunioren

Die Augsburger Wirtschaftsjunioren sind ein Verband für junge Unternehmer, Selbständige und Führungskräfte aus dem Wirtschaftsraum Augsburg und verfügen über eine lange Tradition in der Region. Die Mitglieder engagieren sich in Projekten für die Zukunft Deutschlands und wollen als Unternehmer und Führungskräfte Vorbild sein.