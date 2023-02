Wieso Uwe Beikirch Baramundi verlässt

Personalie

Vorstand der Firma Baramundi Software AG, Uwe Beikirch. Foto: Baramundi Software AG

Seit 13 Jahren ist Uwe Beikirch im Vorstand der Baramundi Software AG. Am Montag hat er auf LinkedIn verkündet, dass er seinen auslaufenden Vertrag letztes Jahr nicht verlängert hat. Ab März 2023 wird er nicht mehr für das Unternehmen tätig sind.

Das sind die Beweggründe von Beikirch

„Die Aufgabe machte und macht mir immer noch Freude, denn ich arbeite tagtäglich mit tollen Mitarbeitenden, die mir den Rücken freihalten und es mir ermöglichen meine Verantwortlichkeiten gut und erfolgreich zu erfüllen. Die Position bringt wirtschaftliche Sicherheit und soziales Prestige und nach 13 -durchweg sehr erfolgreichen- Jahren in dieser Rolle, kann ich die Aufgabe mit akzeptablem und kalkulierbarem Aufwand gut erfüllen," äußert er sich in seinem Beitrag auf LinkedIn.

Wo sieht er sich in Zukunft?

Er verspüre aber andererseits einen Wunsch nach Veränderung. Er habe gemerkt, wie andere Aufgaben wie zum Beispiel ehrenamtliche Tätigkeiten ihm „mehr Befriedigung und Freude“ bereiten. Er habe den großen Drang, sich in anderen Bereichen beruflich und privat noch weiterzuentwickeln und wieder Neues zu lernen zu wollen.

„Aber was passiert, wenn es schief geht? Wenn ich keine neue Tätigkeit finde oder diese schlechter ist als das, was ich aufgebe? Wie wird mein Umfeld auf die Entscheidung reagieren und wie strukturiere ich mich jetzt schon am besten für alles was kommen wird?", teilt Beikirch seine Zweifel mit.

Doch der Drang nach einem „Change" und seine große Neugier haben überwogen. „Ich traf die Entscheidung, informierte unseren Aufsichtsrat und es fühlte sofort sehr gut an. Ich war mir sicher, richtig entschieden zu haben für mich und meine Zukunft trotz natürlich bleibender Zweifel," betont Beikirch. Welcher neuen Herausforderung er sich in Zukunft widmet, ist noch unklar.