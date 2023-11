Wie Unternehmen in Augsburg Fachkräfte finden und binden

Event

Beim A³ Wirtschaftsdialog „Fachkräfte finden und binden“ tauschten sich über 60 Unternehmer aus dem Wirtschaftraum A³ (Augsburg, Augsburg Land, Aichach-Friedberg) aus.

Mit der Einladung der Regio Augsburg Wirtschaft GmbH und der Wirtschaftsförderung der Stadt Bobingen fand im November 2023 im Industriepark Werk Bobingen (IWB) das Event „Fachkräfte finden und binden“ statt. Der Fokus lag vor allem auf den Themen Azubimarketing, Rekrutierung ausländische Fach- und Arbeitskräfte, Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie Digitalisierung in der Ausbildung. „Es ist keine Raketenwissenschaft, dass wir alle unter dem Fachkräftemangel leiden. Umso mehr freue ich mich, dass wir uns heute offen über unsere Erfahrungen austauschen und dieser Herausforderung gemeinsam begegnen können“, so der Gastgeber Christoph Bock, Geschäftsführer des IWB.

Sicherung der Fachkräfte in Bobingen

Zunächst konnten die Teilnehmenden einen Blick hinter die Kulissen des IWB werfen. Die Unterneh-men Johns Manville Europe GmbH, Indorama Ventures Fibers Germany GmbH und Perlon Nextrusion Monofil GmbH boten Interessierten Führungen durch ihre jeweiligen Produktionen an. Neben Chris-toph A. Bock begrüßte auch Andreas Thiel, Geschäftsführer Regio Augsburg Wirtschaft GmbH die Teilnehmenden: „Wir haben im Wirtschaftsraum Augsburg viele hilfreiche Angebote und Arbeitgeber mit tollen Praxisbeispielen. Wir freuen uns, dass wir diese Beiträge immer wieder interessierten KMU zeigen können wie heute in Bobingen“. Auch Klaus Förster, Erster Bürgermeister der Stadt Bobingen, hieß die Unternehmer in Bobingen willkommen und wünschte einen gewinnbringenden Austausch: „Diese Impulse für die Fachkräftesicherung entfachen positive Synergien für den gesamten Standort Bobingen.“

Projekt für Schüler und Jugendliche

Der Gastgeber IWB geht bereits einige Wege der Fachkräftesicherung, wie etwa mit einem Kooperationsprojekt mit der Dr.-Jaufmann-Mittelschule Bobingen, das beim A³ Wirtschaftsdialog vor-gestellt wurde. Dabei begleitet der IWB die Jugendlichen in der Vorabschlussklasse und bietet ihnen Orientierung bei der Berufswahl. Damit bekommen Jugendliche, die sonst wenig Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben, eine nachhaltige Starthilfe in das Berufsleben und werden am Standort gehalten.

Außerdem konnten sich die Unternehmen während des Events an verschiedenen Thementischen zu den Bereichen Azubimarketing, ausländische Fach- und Arbeitskräfte, Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie Digitalisierung in der Ausbildung informieren und den Referenten von der Raiffeisenbank Bobingen eG, Bundesagentur für Arbeit und Tür an Tür e.V., Familienpakt Bayern sowie Christiani GmbH & Co. KG konkrete Fragen stellen und diskutieren. Beim abschließenden Netzwerken gab es zudem die Möglichkeit, mit anderen Unternehmen ins Gespräch zu kommen und Erfahrungen auszutauschen sowie einen virtuellen Schweißstand anzuschauen und auszuprobieren.