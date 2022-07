Wie „Smarketing“ Vertrieb und Marketing zusammenbringen soll

Strategieplanung

Katja Hopfes und Heiko Horter organisierten das „Impulscamp“ bei Kommdirekt. Foto: Michael Ermark / B4BSCHWABEN.de

Die Augsburger Digitalagentur Kommdirekt veranstaltete eine Veranstaltung, die alle Fragen rund um dieses Thema beantworten sollte. Das ist das Fazit.

Beim „Impulscamp“ der Augsburger Digitalagentur Kommdirekt ging es diesen Juli um diverse Themen aus dem Marketing. Einen besonderen Impuls setze Kommdirekt-CEO und Speaker Heiko Horter auf das Thema „Smarketing“. Sprich, wie Vertrieb und Marketing optimal zusammenarbeiten. Dabei führte er mehrere Strategien und Erfolgskonzepte für sein Publikum aus.

Aber mit welcher Strategie sollen Marketing-Experten am besten starten? Für Heiko Horter liegt die Antwort auf der Hand. Vertriebsmitarbeiter und Marketingprofis müssen smart zusammenarbeiten und dann die Brille der „Persona“ aufsetzen. Das heißt, die Strategie jedes Unternehmens muss sich zu jedem Zeitpunkt an der Customer-Journey, also dem Weg vom Kaufanreiz bis zum Abschluss, befinden. Dazu muss stets gehaltvoller Mehrwert in Form von Content geboten werden. „Ich vergleiche Unternehmen gerne mit einer Wasserstelle in der Savanne“, erklärt Horter, „Denn der Mehrwert, den eine Firma vermittelt muss so stark sein, dass ausnahmslos jeder angesprochen wird – so wie die Tiere einer Savanne alle an einer Wasserquelle zusammenkommen.“

Rund 15 Marketing und Vertriebsexperten trafen sich bei der Augsburger Digitalagentur, um über neue Marketingkonzepte zu diskutieren. Im Nachgang zu der Veranstaltung zeigte sich CEO Horter mit dem Ergebnis des Projektes sehr zufrieden und erklärte: „Ich denke wir hatten heute einen spannenden Vormittag zu den Themen Digitalisierung, Marketing und Vertrieb. Dabei war es unser Ziel den Teilnehmern Impulse zu vermitteln, wie sie diese angehen können. Von unserer Seite aus war es eine durchweg gelungene Veranstaltung, worin wir uns durch das positive Feedback bestätigt fühlen.“ Aus diesem Grund werde es auch nicht bei einer einmaligen Aktion bleiben, sagte Horter mit Blick in die Zukunft: „Wiederholt wird das Konzept definitiv und voraussichtlich schon im Herbst diesen Jahres.“