Walter AG verstärkt ihr Team in Augsburg

Personalie

Manfred Mahlzahn ist neu im Team der Walter AG. Foto: Walter

Manfred Malzahn ist neu im Immobilien-Expertenteam der Walter Beteiligungen und Immobilien AG. Sein zukünftiger Schwerpunkt liegt in der Betreuung des Marktes in der Region Augsburg. Hintergrund ist, dass Walter hier mit dem Büro-Immobilien-Projekt „Innovationsbogen“ und dem „Walter Technology Campus“ über gleich zwei große Entwicklungsvorhaben verfügt. Weiterhin wird er sich mit der Betreuung der bestehenden und geplanten Value Add-Objekte in der Region beschäftigen.

So schätzt Manfred Mahlzahn seine neue Position ein

„Nach zuletzt leitender Tätigkeit in einem Family-Office bei München freue ich mich, wieder in meinem Augsburger ‚Heimat‘-Markt zu einem großen und professionellen Player zurückkehren zu können. Besonders spannend finde ich die aktuelle Chance, bei der Gestaltung eines solch zukunftsträchtigen Standortes wie dem Walter Innovation Campus mitwirken zu können“, erklärt Manfred Malzahn zu seiner neuen Aufgabe in Augsburg. Manfred Malzahn verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Immobilienbranche. Zu den beruflichen Stationen gehören unter anderem die Patrizia AG und Deuter Invest. Bei Walter wird er diese Expertise nutzen, um sich vor allem um gewerbliche Vermietungen von Immobilien zu kümmern.

So heißt die Walter AG Manfred Mahlzahn willkommen

„Herr Malzahn bringt jede Menge Erfahrung und ein stabiles Netzwerk in der Branche mit, das für unsere zahlreichen Aktivitäten in der Region von großer Bedeutung ist. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn für unser Team gewinnen konnten. In diesem Jahr stehen wichtige Meilensteine für Walter an, bei denen wir auch auf den Einsatz und die Expertise von Herrn Malzahn setzen“, erklärt Jürgen Kolper, Vorstand bei Walter zu der Personalie.