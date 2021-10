Vindelici Advisors stellen neuen Equity Partner vor

Vindelici Advisors AG baut seine Geschäftsfelder schrittweise aus und expandiert hierzu stetig in neue Bereiche. Erst vor kurzem gab das Augsburger Beratungsunternehmen so die Ausweitung ihrer Strukturen in die USA bekannt. Zur Stärkung ihres Profils entschied sich die Führungsspitze nun zur Gründung eines neuen Geschäftsfeldes. Mit Automotive Practice soll die Arbeit in der Automobilindustrie verbessert und ausgedehnt werden. Die Aufgabe übernimmt ein erfahrener Branchenkenner, welcher nun als neuer Equity Partner fungiert.

Als Führungspersonalie in verschiedenen Automobil- und Beratungsgesellschaften konnte Christoph Stürmer schon viele Kompetenzen gewinnen. Seine Karrierelaufbahn begann bei der Daimler-Benz AG, nachdem er seine Studiengänge erfolgreich abschloss. In Freiburg, Heidelberg und St. Petersburg widmete er sich der Philosophie sowie Volkswirtschaftslehre. Unter anderem war er als Manager Strategische Planung und im Portfoliomanagement für Mercedes-Benz PKW tätig. Gefolgt von 10 Jahren bei IHS Automotive als Research Director OEM Strategy sammelte er anschließend weiter Managementkenntnisse. Vor Eintritt bei Vindelici Advisors war er Automotive Gloval Lead Analyst bei einer internationalen Wirtschaftsprüfungs- und Unternehmensberatungsgesellschaft.

Für seine anstehenden Aufgaben wird Christoph Stürmer von einem deutschlandweit aufgestellten Team unterstützt. Der Kundenstamm des neuen Equity Partners setzt sich aus Mandaten der Automobil- und Zulieferindustrie zusammen. In beratender Funktion wird er ihnen bei deren strategischen Anliegen und Vorhaben zur Seite stehen. Stürmer definiert die Rolle von Vindelici Advisors dabei deutlich: „Die Automobilindustrie erlebt in diesem Jahrzehnt die größte Herausforderung ihrer Geschichte. Wir verstehen uns als verantwortungsvolle Ratgeber und starke Partner unserer Kunden, um die anstehende Transformation der Mobilität erfolgreich zu meistern.“

Sein künftiger Arbeitgeber freut sich bereits auf die gemeinsame Bewältigung der Aufgaben im neuen Geschäftszweig. Managing Partner Dr. Michael Hofmann erklärt, weshalb Vindelici Advisors sich für den Neuzugang entschied: „Mit Christoph Stürmer haben wir einen internationalen Branchenexperten der Automobilindustrie an Bord. Unsere Kunden werden nachhaltig von seiner umfassenden Expertise bei der Lösung ihrer Herausforderungen profitieren.“