Augsburger Vindelici Advisors expandiert in die USA

Die Vindelici Advisors AG, die als Strategieberatungsboutique mit Hauptsitz in Augsburg, und weiteren Standorten in München, Stuttgart, Berlin und Frankfurt am Main tätig ist, erweitert ihre weltweiten Aktivitäten. Jetzt gab das Unternehmen bekannt, die Gründung der Vindelici Advisors US Inc. in den Vereinigten Staaten von Amerika zu realisieren.

Die neue Gesellschaft hat ihren Hauptsitz in Chicago und mit Thomas De Gregoris einen Partner, der die Geschäftsbeziehungen im amerikanischen Raum ausbauen soll. Diese Expansion sieht Dr. Michael Hofmann, Managing Partner der Vindelici Advisors AG, als wertvolle Chance: „Die USA sind einer der wichtigsten Wirtschaftsräume der Welt. Europäische Unternehmen haben dort beste Chancen für organisches und anorganisches Wachstum. Wir sind der starke Partner für Wachstum.“

Besonders mit Thomas De Gregoris können Beziehungen zu Geschäftspartner im amerikanischen Raum weiter ausgebaut werden, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Thomas De Gregoris freut sich über den Start bei Vindelici Advisors: „Das starke Netzwerk von Vindelici Advisors in Europa hilft unseren amerikanischen Mandanten Wachstumschancen auf dem Kontinent effektiv zu realisieren.“