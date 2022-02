Augsburger Vindelici Advisors AG gründet Anwalts-Netzwerk

Mit der Neugründung der Vindelici Legal Rechtsanwaltsgesellschaft durch Professor Dr. Peter Chrocziel entsteht gemeinsam mit der strategischen Beratungsgesellschaft Vindelici Advisors AG mit Hauptsitz Augsburg ein neues Netzwerk rechtlich voneinander unabhängiger Professional Service Firms.

Professor Dr. Peter Chrocziel, Inhaber und Managing Partner der neugegründeten Vindelici Legal Rechtsanwaltsgesellschaft freut sich auf die Zusammenarbeit: „Unser gemeinsamer Anspruch an exzellente Beratungsleistungen im jeweiligen Bereich und unser geteiltes Verständnis, welche Werte in einer Professional Service Firm dafür relevant sind, bilden die perfekte Ausgangsbasis für eine sehr erfolgreiche Zukunft.“

Professor Dr. Chrocziel bringe umfassende Erfahrungen in das neue Netzwerk ein. 1983 wurde Herr Chrocziel nach seinem Studium an der Universität Erlangen als Rechtsanwalt in Deutschland und, durch vorher erworbenem M.C.J.-Abschluss an der New York University of Law, am Supreme Court zugelassen. Er promovierte zum Dr. jur. an der Ludwig-Maximilians-Universität München. In der internationalen Anwaltskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer übte Chrocziel über Jahrzehnte seine Tätigkeit als Partner aus und setzt diese in der mittelständischen Kanzlei Bardehle Pagenberg bis zum aktuellen Zeitpunkt fort. Im Laufe seines beruflichen Werdegangs sei er regelmäßig in den Listen der besten Anwälte Europas und der Chambers Global 100 Lawyers aufgeführt worden. Er lehrt als Professor an der Universität Erlangen-Nürnberg gewerblichen Rechtsschutz und Wettbewerbsrecht.

„Unsere klare Vision ist es, mit dem Vindelici Netzwerk eine Allianz von Professional Service Firms zu erschaffen, deren Ansprüche an Qualität, Exzellenz und Kundenfokussierung ganz neue Maßstäbe setzt“, erklärt Dr. Michael Hofmann, Managing Partner der Strategieberatung Vindelici Advisors und ihrer Tochtergesellschaften. Er sieht in der Zusammenarbeit optimale Voraussetzungen, um gemeinsam zu profitieren: „Der Erfolg unseres Beratungsgeschäftes fußt auf inspirierenden Persönlichkeiten, einem geteilten Wertesystem und einem gemeinsamen Verständnis was exzellente Beratung ausmacht. Diese Bausteine bilden das starke Fundament für das neue Vindelici Netzwerk“.