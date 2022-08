Update: IT-Systeme der IHK Schwaben sind wieder erreichbar

IT-Sicherheit

Aufgrund einer möglichen Cyber-Attacke meldete die IHK, alle IT-Systeme herunterfahren zu müssen. Die meisten digitalen Leistungen können nun wieder in Anspruch genommen werden.

Am vierten August meldete die Deutsche Industrie- und Handelskammertag am Donnerstag im Auftrag der IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung, dass alle IT-Systeme aufgrund eines möglichen Cyber-Angriffs heruntergefahren werden müssten. Konkret hieß es: „Aufgrund einer möglichen Cyberattacke hat die IHK-Organisation ihre IT-Systeme aus Sicherheitsgründen vorsorglich heruntergefahren. Aktuell wird intensiv an Lösung und Abwehr gearbeitet. Sukzessive werden die IT-Systeme nach Prüfung hochgefahren, sodass die Services für Unternehmen dann wieder zur Verfügung stehen.“ Folgerichtig waren auch alle digitalen Dienste der IHK Schwaben deshalb nicht aufrufbar.

IHK Schwaben ist wieder online

Inzwischen sei das Problem wieder behoben. Daher sind die meisten online Dienste der IHK Schwaben wieder erreichbar, heißt es in einem Beitrag, den die Kammer auf LinkedIn veröffentlicht hat. Neben der Website verweist die Kammer darin auch auf ihre Social Media Kanäle, auf welchen sie relevante Informationen spielen möchte.