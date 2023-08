Trotz steigender Übernachtungen: Der schwäbische Tourismus muss kämpfen

Bilanz

Symbolbild. Das Schloss Neuschwanstein: Eine beliebte Touristenattraktion in der Region Bayerisch-Schwaben. Foto: Gabriele Schmadel / pixelio.de

Das ist das Ergebnis einer Einschätzung der vbw. Besonders der Fachkräftemangel bereitet der Branche Schwierigkeiten. Eine Lösung könnte aber in Sicht sein, wenn eine bestimmte bürokratische Hürde abgebaut werden würde.

Mit Blick auf die Landtagswahl am 08. Oktober 2023 betont die vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. die Bedeutung der Tourismusbranche für die Wirtschaft im Freistaat: „Der Tourismus ist eine der zentralen Säulen der bayerischen Wirtschaft. Er sorgt für Einnahmen vor Ort und sichert Arbeitsplätze. Dabei schafft er nicht nur einen Mehrwert in der touristischen Wertschöpfungskette, sondern auch für Städte und Gemeinden, Einwohner und nicht zuletzt die regionale Wirtschaft“, sagt vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt auf einem Online-Kongress der vbw, bei dem regionale Politikvertreter über Tourismus als Wirtschaftsfaktor in Schwaben diskutiert haben.

Der Tourismus entwickelt sich in Schwaben positiv

Die vbw verweist auf die erfreuliche Entwicklung der Tourismuszahlen in Schwaben. Demnach sind die Übernachtungszahlen im Mai um fast zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen, die Zahl der Gästeankünfte sogar um knapp 14 Prozent. Allein von Januar bis Mai 2023 durfte Schwaben knapp zwei Millionen Gäste begrüßen – fast 20 Prozent mehr als im Vorjahr. Ein Großteil der Touristen in Schwaben kommt aus dem Ausland. Schwaben ist vor allem bei ausländischen Touristen sehr beliebt. Bei den Gästeankünften verzeichnete die Region Allgäu/Bayerisch-Schwaben im Gesamtjahr 2022 rund fünf Millionen ausländische Gäste. Wichtigste Tourismusregionen in Schwaben sind neben dem Kleinwalsertal die Region Oberstdorf und Füssen.

Fachkräftemangel beschäftigt den schwäbischen Tourismus

Zusätzlich zu einem ausgeprägten Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel, der die Branche belastet, muss der Tourismus aktuell massive Preissteigerungen bewältigen und steht vor der Herausforderung, sein Geschäftsmodell unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit weiterzuentwickeln. „Die Betriebe brauchen dringend Entlastungen – vor allem bezahlbare Energiepreise – einen Sprung bei der Digitalisierung sowie vereinfachte Verwaltungsanforderungen“, so Brossardt.

Akuten Handlungsbedarf sieht die vbw insbesondere bei der Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes zugunsten einer wöchentlichen Höchstarbeitszeit. „Tourismus- und Freizeitwirtschaft sind ein Kernbestandteil unserer vielfältigen, gewachsenen Wirtschaftsstruktur. Diese gilt es mit vereinten Kräften zu erhalten und fortlaufend auszubauen.“