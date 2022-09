Traditionsunternehmen feiert Geburtstag: 120 Jahre Modehaus Jung in Augsburg

Jubiläum

Das Führungsteam im Modehaus Jung. Foto: Modehaus Jung

„Jung an der Wertachbrücke schließt jede Kleiderlücke“ – dieser Slogan ist vielen Augsburgern noch bestens bekannt. Das Familienunternehmen feiert in diesem Jahr sein 120jähriges Bestehen.

Seit 120 Jahren ist das Traditionsunternehmen Modehaus Jung im Familienbesitz. Die Geburtsstunde des Fachgeschäfts schlug 1902, als Karl Jung sen. in einem 40 Quadratmeter kleinen Ladenlokal in der Augsburger Wertachstraße Arbeitsanzüge für die man-Arbeiter anfertigte. „Dieses Geschäft hatte bereits drei Schaufenster. Für damalige Zeiten eine echte Besonderheit“, weiß Alexander Ferstl, geschäftsführender Gesellschafter und vierte Generation der Inhaberfamilie im Modehaus Jung.

Modische Tradition auf rund 3.000 Quadratmetern

Im Jahr 1945 übernimmt Karl Jung jun. die Firma und baut unter schwierigen Bedingungen das Haus, welches 1944 ausgebombt wurde und den Betrieb wieder auf.Bereits drei Jahre später erweiterte man die Verkaufsfläche auf 300 Quadratmeter. Einen Generationswechsel gab es im Jahr 1983, als Karl-Heinz Jung die Geschäftsführung übernahm. 1995 folgten ein großer Neubau und die Erweiterung der Verkaufsfläche auf rund 3.000 Quadratmeter. Im Jahr 2006 übernimmt Ingrid Ferstl (geb. Jung) das Unternehmen. Heute führen Ihre Kinder Katharina und Alexander Ferstl in vierter Generation die modische Tradition fort.

Investitionen in Umbauung und Modernisierung

In den vergangenen Jahren wurde kräftig am Standort Augsburg investiert. Alle Verkaufsflächen wurden immer wieder umgebaut und modernisiert. Außerdem wurde die Außenfassade des Modehauses und die gesamte Lüftungs- und Klimatechnik erneuert. Zuletzt wurde die Digitalisierung massiv vorangetrieben und dabei unter anderem eine eigene Kunden-App und ein Onlineshop etabliert. So konnten auch die durch die Corona-Pandemie sehr herausfordernden Zeiten gemeistert werden.