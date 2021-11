Talente für die Region: Abendevent bei der Quantron AG in Augsburg

Christian Gebler und sein Team wägten lange ab, ob sie derzeit ihr Netzwerktreffen verantworten können. In Zusammenarbeit mit dem Augsburger Landratsamt erhielt der Gründer und Veranstalter von Talente für die Region aber grünes Licht. Dass das umfassende Hygienekonzept griff, bewiesen die kurzfristigen Absagen zweier positiv getesteter Teilnehmer. So konnten zum zweiten Mal in diesem Jahr Studenten und renommierte Arbeitgeber zusammengeführt werden. Der letzte Treff im Kesselhaus Augsburg setzte dafür den Maßstab. Dieses Mal erklärte sich die Quantron AG als Veranstaltungsort bereit die zahlreichen Gäste zu empfangen. Dafür wurde die geräumige Produktionshalle in eine atmosphärische Location umgewandelt.

Netzwerktreffen von Talente für die Region bei der Quantron AG

Dementsprechend leitete Vorstandsvorsitzender Andreas Haller mit seiner Begrüßungsrede das Event ein. Dabei stellte er die Philosophie, den Standort und den Mitarbeiterstab seines Unternehmens vor. Anschließend gab es eine Siegerehrung für die besten Segway-Fahrer des Abends. Vor Beginn des Bühnenprogramms konnten die Gäste nämlich auf einer Slalomstrecke ihr Können unter Beweis stellen. Nachdem alle Preise vergeben waren, betrat Christian Gebler das Rampenlicht. Er stellte die anwesenden Unternehmer und Studenten vor, die sich über den Abend hinweg kennenlernen sollten. Insbesondere dankte er seinem Team, welches trotz der derzeit schwierigen Umsetzung des Treffens keine Mühen scheute.

Passend zu Talente für die Region war auch Hannes Aigner eingeladen. Der gebürtige Augsburger zählt zu den besten deutschen Kanuten. Der Olympionike konnte sich im Sommer bei den Spielen in Tokio Bronze sichern. Er erzählte über seinen Weg vom Augsburger Eiskanal zur Weltmeisterschaft und bewies damit wie sich Fleiß auszahlt.