Gersthofer Quantron AG stellt Führungsteam neu auf

Gleich fünf neue Mitglieder begrüßt die Quantron AG in der Geschäftsführung. Damit möchte sich das Unternehmen neu am Markt platzieren. Was das konkret bedeutet.

Die Quantron AG, Systemanbieter von batterie- und wasserstoffbetriebener E-Mobilität, befindet sich auf Wachstumskurs. Unterstützung auf diesem Weg erhält das Unternehmen durch gleich fünf neue Spezialisten in der Führungsebene: Alexander Stucke, Martin Lischka, Dr. Uwe Hansult, Jochen Bauer und Dieter Fath. Branchenerfahrung von verschiedenen Big Playern Alexander Stucke übernimmt bei der Quantron AG die Funktion Head of Tendermanagement Bus and Product Management Bus. Er bringt seine langjährige Branchenerfahrung aus vorherigen Positionen bei den weltweit führenden Busherstellern Mercedes-Benz, Iveco und MAN zu den Augsburger E-Mobility-Spezialisten. Martin Lischka wird als Head of Corporate & Product Strategy die globale E-Mobility-Strategie der Quantron AG weiter ausbauen. Dabei liegt ein wesentlicher Fokus auf dem Bereich Design & Vision. Zuvor war Lischka unter anderem mehrere Jahre im Elektrofahrzeug-Bereich bei der AUDI AG sowie der Volkswagen Group tätig. Produktionsnetzwerk wird ausgebaut Dr. Uwe Hansult besetzt die Position des COO (Chief Operating Officer). Der promovierte Maschinenbauingenieur hat über 20 Jahre Erfahrung in der Produktionsleitung bei führenden Nutzfahrzeug-Unternehmen wie beispielsweise MAN und Krone und wird unter anderem den Ausbau des internationalen Produktionsnetzwerkes der Quantron AG verantworten. Für den Ausbau des Digital Ecosystems wird Jochen Bauer als Head of Connected Drive & Digital Services zuständig sein. Zu seinem Erfahrungsschatz zählen Positionen bei namhaften Unternehmen wie der Porsche AG und der Audi AG. Das sagt der Quantron-CEO zu den Personalien Als Verwaltungsrat für Quantron in der Schweiz ergänzt Dieter Fath das Team. Zuvor war er unter anderem als COO von Futuricum der Designwerk Products AG tätig. Michael Perschke, CEO und Vorstand der Quantron AG: „Die neuen Kollegen bereichern die Quantron AG mit einer wertvollen Mischung aus den beiden Bereichen Nutzfahrzeuge und E-Mobility. Mit unserem starken Q-Team begeben wir uns auf Kurs in Richtung OEM von emissionsfreien und damit nachhaltigen Nutzfahrzeugen."