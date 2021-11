Swan etabliert eigene Schulungsakademie

Der Logistiker hat die Swan Academy als neuen Bildungsbereich etabliert. Interne Schulungsprogramme sollen branchenrelevante Grundlagen und SAP-Logistik-Fachwissen vermitteln und gleichzeitig Einblicke in alle Unternehmensbereiche und einzelne Projekt-Lösungen geben.

„Angesichts der immer dynamischeren und komplexer werdenden Anforderungen ist Wissen ein entscheidender Wettbewerbsfaktor. Indem wir in hohem Maß in firmeninterne und externe Schulungen investieren, leisten wir einen nachhaltigen Beitrag für den Unternehmenserfolg“, erläutert Alexander Bernhard, Geschäftsführer der Swan GmbH.

Swan will dem Fachkräftemangel entgegenwirken

Die Swan Academy richtet sich an Berufs- und Quereinsteiger, duale Studierende sowie an alle Kollegen, die ihre Kenntnisse und Fähigkeiten weiterentwickeln wollen und Bedarf an konkreten fachlichen Schulungen haben. Mit der eigenen Ausbildungsinitiative reagiert Swan auf den zunehmenden Fachkräftemangel. Indem sie gefordertes Know-how selbst vermittelt, baut sie intern qualifiziertes Personal für SAP-EWM- und TM-Projekte auf.

Individuelle Förderung der Auszubildenden

„Gleichzeitig möchten wir erreichen, dass jeder sein eigenes Potenzial erkennt, einsetzt und bestmöglich ausschöpft. Wir gehen auf jeden einzeln ein und werfen nicht alle in einen Topf. Im Rahmen unseres Schulungsprogramms setzen wir auf fördern und fordern gleichermaßen“, sagt Günter Eckert, Leiter der Swan Academy.

Die Swan Academy. Bikd: Swan- GmbH.

Die Schulungsteilnehmenden durchlaufen innerhalb von drei Jahren mehrere Ausbildungsmodule. Über einen Zeitraum von ein bis zwei Monaten zählen zunächst Grundlagen der SAP-Entwicklung und der bei Swan hauptsächlich genutzten Programmiersprache ABAP zum Lerninhalt. Diese Phase dient dazu, eine einheitliche Basis zu schaffen und bereits erste persönliche Stärken und Schwächen sowie bevorzugte Schwerpunkte der weiteren Ausbildung herauszufinden. Dieser Abschnitt findet bei Einsteiger parallel zur Berufs- oder Hochschule statt.

Das zweite Modul: Die praktische Umsetzung

Im zweiten Jahr folgt die praktische Umsetzung des Erlernten innerhalb der Projektabwicklung. Als Teil eines Projektteams erhalten die Junioren entsprechend ihrer Präferenzen und Fähigkeiten Einblicke in konkrete Kundenprojekte. Sie begleiten das Projekt von Anfang bis Ende, werden von einer Patin oder einem Paten unterstützt und erhalten parallel Kurse und Trainings. Die Begeisterung, ein Projekt gemeinsam im Team erfolgreich umzusetzen, die Bedürfnisse der Kunden direkt vor Ort (im In- und Ausland) zu erleben sowie neue Regionen und Kulturen kennenzulernen, sind Highlights dieser Ausbildungsphase.

Das letzte Modul: Die angehenden Fachkräfte spezialisieren sich

Das dritte und letzte „Lehrjahr“ dient dazu, sich zu spezialisieren. Die angehenden Fachkräfte bekommen tiefere Einblicke in die Bereiche, die sie am meisten interessieren und ihren individuellen Stärken entsprechen. An dieser Stelle kristallisiert sich beispielsweise heraus, ob jemand mehr in die Programmierung einsteigen möchte oder besser in der Beratung oder Projektkoordination aufgehoben ist. Dieser Ablauf ist sehr hilfreich, um frühzeitig die richtigen Weichen zu stellen.

Die Swan setzt bei ihrer Lernmethodik schwerpunktmäßig auf Blendend Learning, einem didaktischen Konzept, das Online- und Präsenzanteile kombiniert. Durch die Online-Angebote kann jeder Schulungsteilnehmende seine Kurse und Trainings im Selbststudium jederzeit ortsunabhängig und je nach eigenem Lerntempo absolvieren. Klassenschulungen und Besprechungen bieten die Möglichkeit für Diskussion, Austausch und Vertiefung der Inhalte. Der SAP-Nachwuchs absolviert in der Regel eine Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung, ein Studium der (Wirtschafts-)Informatik oder schreibt bei Swan seine Bachelor- oder Master-Arbeit.

Gleichbehandlung von Auszubildenden und Studierenden

„Bei Qualität und Umfang der Schulungen machen wir keine Unterschiede zwischen Auszubildenden und Studierenden. Auch Quereinsteiger oder Kandidaten, die bereits eine erste Ausbildung oder ein Studium hinter sich haben, sind jederzeit willkommen. Motivation, Engagement und Eigeninitiative sind für uns die Schlüsselfaktoren, die die Bewerber*innen mitbringen sollten“, so Günter Eckert.