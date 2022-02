Svea Solar eröffent Standort nahe Augsburg

Der schwedische Photovoltaikexperte Svea Solar erweitert seine Standorte in Deutschland. Die neue Zweigstelle im Raum Augsburg soll in Süddeutschland die erste Adresse für alle Anfragen von Photovoltaikanlagen über Batterien bis Ladestationen sein. Das Unternehmen will erneuerbare Energien für jeden zugänglich machen. Mittlerweile habe Svea Solar mehr als 723.684 Tonnen CO2-Emissionen bei 10.075 Kunden einsparen können.

Ziel des Start-ups sei es, den globalen Wandel zu fördern und Solarenergie auf dem deutschen Markt zu etablieren. Dafür eröffnen die Photovoltaik-Experten HUBs im ganzen Land. Der neue Standort in Klosterlechfeld bei Augsburg umfasst 250 Quadratmeter. Durch den zentralen Sitz in Bayern könne Svea Solar in einem Radius von 100 bis 120 Kilometern zwischen München und Ulm alle besser agieren

„Ein ausschlaggebender Punkt für die HUB-Eröffnung war die Anfragenverteilung. Im PLZ-Gebiet 86 und dessen Umgebung erreichten uns sehr viele Kundenanfragen“, erklärt Tarek Souissi. In den nächsten Jahren sei eine Erweiterung auf zwei bis drei Montageteams à vier Personen geplant, welche die Installationen vor Ort vornehmen können. In den kommenden Monaten sollen nun auch Geschäftsstellen in Hamburg, Köln, Mannheim, Bielefeld, Berlin und Braunschweig folgen. Svea Solar verzeichnet derzeit über 30 Büros und Niederlassungen in Europa und weltweit über 400 Mitarbeiter.

„Aktuell können wir innerhalb von vier Wochen die Installation vor Ort vornehmen“, so Tarek Souissi, Head of Operations bei Svea Solar Deutschland. Die rasche Umsetzung sei den Solarinstallateuren enorm wichtig. „Wir legen extremen Wert auf Kundennähe und schnelle Umsetzung. Selbst wenn die Anfragen steigen, können unsere Kunden mit einer Montage innerhalb von sechs bis acht Wochen rechnen“, verspricht Souissi. Die durchschnittliche Wartezeit liege bundesweit derzeit bei zehn bis zwölf Wochen. Durch die HUB-Eröffnungen wie in Augsburg habe das Unternehmen die Möglichkeit, die Installationen selbst vorzunehmen und nicht an externe Dienstleister weitergeben zu müssen.