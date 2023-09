Startschuss fürs Berufsleben im Landratsamt Augsburg

Ausbildungsstart

Ausbildungsstart am Landratsamt Augsburg. Foto: Julia Pietsch

Drei Verwaltungsfachangestellte, eine Anwärterin der zweiten Qualifikationsebene und ein auszubildender Koch sind diesen Monat am Landratsamt Augsburg in ihre Berufslaufbahnen gestartet. Mit den besten Wünschen für den anlaufenden Lebensabschnitt begrüßte der Stellvertreter des Landrats, Dr. Michael Higl, die Nachwuchskräfte. Neben ihren Urkunden und Ausbildungsverträgenerhielten die neuen Mitarbeitenden auch kleine Willkommensgeschenke und selbstgebastelte Schultüten, die den neuen Auszubildenden traditionell von ihren Kolleginnen und Kollegen im zweiten Ausbildungsjahr überreicht werden.

Größtmöglichstes Interesse an Übernahme

Auszubildende und Anwärter im Verwaltungswesen erwartet während ihrer zwei- bzw. dreijährigen Ausbildung eine abwechslungsreiche Zeit mit vielseitigen Einblicken in die verschiedenen Verantwortungsbereicheder Behörde. „Wir sind sehr stolz auf unser breites und fundiertes Ausbildungsangebot, das unsere Nachwuchskräfte von Anfang an aktiv in die behördlichen Abläufe integriert und somit das eigenverantwortliche Arbeiten fördert. Als Arbeitgeber haben wir zudem das größtmögliche Interesse, nach Möglichkeit alle Absolventinnen und Absolventen in Beschäftigungsverhältnisse zu übernehmen“, so Landrat Martin Sailer mit Blick auf den diesjährigen Ausbildungsstart. Neben den klassischen Verwaltungsberufen bietet das Landratsamt auch Berufsausbildungen als Koch, Straßenwärter und Fachinformatiker an.

Absolventen freuen sich über Arbeitsvertrag

Zuletzt konnten sich die Absolventen des vorherigen Abschlussjahrgangs über ihre bestandenen Abschlussprüfungen freuen. Nach drei Jahren wurden die Abschlusszeugnisse den Verwaltungsfachangestellten von Landrat Martin Sailer überreicht. Das war jedoch nicht der einzige Grund zur Freude, denn alle Auszubildenden werden nach ihrem Abschluss vom Landratsamt Augsburg übernommen. In einer feierlichen Runde unterschrieben die Absolventen ihre Arbeitsverträge.