Die Auszubildenden des Landratsamtes erhalten ihre Prüfungszeugnisse

Symbolbild. Das Landratsamt Augsburg. Foto: B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN

Das Landratsamt Augsburg überreicht den neu ausgebildeten Verwaltungsfachangestellten die Abschlusszeugnisse. Alle sechs Auszubildende haben ihre Prüfungen bestanden und alle sechs werden vom Landratsamt übernommen.

Die Prüfungen sind bestanden

Die Auszubildenden des Landratsamts Augsburg erhalten nach drei Jahren ihre Abschlusszeugnisse als Verwaltungsfachangestellte. Landrat Martin Sailer, die zuständige Geschäftsbereichsleiterin Melanie Fichtl, die Ausbildungsleitungen Larissa Kauth und Anna Thalhofer und der Personalratsvorsitzende Manfred Sperl gratulierten den frischgebackenen Absolventen herzlich: „Ein wichtiger Meilenstein Ihrer beruflichen Laufbahn liegt nun hinter Ihnen. Auf Ihre Ergebnisse können Sie mit Recht stolz sein – wir sind es! Herzlichen Glückwunsch Ihnen allen.“. Das war jedoch nicht der einzige Grund zur Freude, denn alle Auszubildenden werden nach ihrem Abschluss vom Landratsamt Augsburg übernommen. In einer feierlichen Runde unterschrieben die Absolventen ihre Arbeitsverträge.

Das sind die neuen Verwaltungsfachangestellten

Als frisch ausgebildete Verwaltungsfachangestellte unterstützen sie ab sofort die unterschiedlichen Bereiche des Landratsamtes: Georgios Dontsis und Lisa-Marie Wipfler arbeiten im Bereich Soziale Leistungen; Julia Mägele in der Bauleitplanung, Bauordnung (rechtlich); Martin Menke verstärkt den Bereich Wohnungsbau, Wohngeld; Sebastian Strobel ist in der Außenstelle in Gersthofen im Bereich Verkehrswesen und Fahrerlaubnisbehörde tätig und Vanessa Ziegelmayr unterstützt das Team im Amt für Ausländerwesen und Integration.