Stadtsparkasse Augsburg bringt den Urwald in die Innenstadt

Kampagne

Am Boden stehend oder hängend wird die Urwaldkuppel 2023 mit über 300 Pflanzen dekoriert. Foto: Sportbrain

Seit dem Jahr 2021 sorgt die Bank zum Sommerbeginn für mehr Grün im Augsburger Stadtzentrum. Damals wurde das Mettlochgässchen in einen Stadtdschungel verwandelt. Das Folgeprojekt wechselte daraufhin den Standort und das Thema: Es entstand der Stadtgarten am Königplatz. Und auch heuer will das Geldinstitut wieder für Aufsehen sorgen, um Bewusstsein für das Thema Nachhaltigkeit zu schaffen. Im Rahmen der Nachhaltigkeitskampagne #stadtgewaechs wird dieses Mal der Moritzplatz mit einer grünen Installation ausgestattet.

Das ist für die Fortsetzung von #stadtgewaechs geplant

Dabei handelt es sich um ein Holzkonstrukt, dass die Stadtsparkasse als Urwaldkuppel bezeichnet. Diese soll mit mehr als 300 Grünpflanzen dekoriert werden und so das ökologische Gesamtbild prägen. Jenes Gewächs stamme zum Teil aus dem Botanischen Garten und werde im Anschluss an die Aktion dort wieder Nutzen finden. Andere Pflanzen verschenke die SSKA am Ende der Standzeit an die Bevölkerung. Interessierte sollen so ein Stück #stadtgewaechs mit nach Hause nehmen können. Vor Ort erwarten Schaulustige verschiedene Infotafeln zum Thema Nachhaltigkeit und Sitzgelegenheiten aus Naturholzelementen.

Wie lange bleibt die Urwaldkuppel in Augsburg?

Das Projekt Urwaldkuppel sei zu 100 Prozent umweltfreundlich. So stamme das verwendete Fichtenholz aus einem FSC zertifizierten Abbaugebiet aus Polen. Dieses sei vom Institut für Bauen und Umwelt e. V. als ein nachhaltiger Baustoff deklariert worden. Die Sitzmöglichkeiten sollen aus Bäumen bestehen, die erst kürzlich im Augsburger Stadtwald gefällt wurden. Durch das Projekt bekommen sie eine neue Aufgabe, bevor sie weiterverarbeitet werden. Dank LED-Technik erstrahle die Kuppel, die zwischen Moritzkirche und Kaufhaus Wöhrl stehen wird, auch im Dunkeln. Geplant ist die Aktion vom 27. Mai bis 23. Juni.

Zahlreiche Kooperationspartner aus der Region beteiligen sich an der Urwaldkuppel

Um das grüne Projekt zu verwirklichen, arbeite die Stadtsparkasse Augsburg mit regionalen Kooperationspartnern zusammen. Planung und Bau der Holzkuppel liege in den Händen der Hochschule Augsburg unter der Leitung von Prof. Dr. Ing. Christopher Robeller vom Forschungsprojekt Digitaler Holzbau. Der Aufbau werde vom THW Augsburg unterstützt. Die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt sollen dann das Gießen der Pflanzen übernehmen. Neben den ehrenamtlichen Helfern und der Werbeagentur Sportbrain seien auch örtliche Betriebe am Projekt beteiligt. Das Ingenieurbüro IngPunkt prüfe die Statik, die Firma geoplus führe nötige Vermessungen durch, Elektro Saxenhammer sorge für 100 Prozenz Ökostrom der Stadtwerke und Veranstaltungstechnik Gabola liefere die Lichttechnik für das Bauwerk. Alle Firmen arbeiten kostenlos oder mit großen Rabatten, um die Aktion zum wichtigen Thema Nachhaltigkeit zu fördern.