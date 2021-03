Stadt Augsburg veröffentlicht Planunterlagen der Linie 5

Die Stadtwerke Augsburg (swa) haben Ende Dezember 2020 die Planunterlagen für die Genehmigung des ersten Streckenabschnitts der neuen Straßenbahnlinie 5 bei der Regierung von Schwaben eingereicht. Mit der neuen Tramlinie soll eine leistungsfähige und schnelle Nahverkehrsverbindung zwischen Hauptbahnhof und Uniklinikum geschaffen werden. Außerdem sollen die Neubaugebiete der ehemaligen Kasernenflächen entlang der Bürgermeister Ackermann-Straße an die Tram angebunden werden. Der aktuelle Antrag auf Genehmigung umfasst den ersten Teil der Linie 5 zwischen Hauptbahnhof und der Bürgermeister-Ackermann-Straße kurz nach der Wertachbrücke.

Zwischen 33 möglichen Trassenvarianten für die erste 1,2 Kilometer lange Teil-Strecke hat sich der Augsburger Stadtrat im Dezember 2020 für die geflügelte Streckenführung durch das Thelottviertel entschieden. Diese Variante war auch das Ergebnis des Bürgerdialogs „Go WEST“ im Jahr 2014.

In dem Genehmigungsverfahren spielen die Auswirkungen des Bauvorhabens auf die unmittelbar betroffenen Anwohner eine große Rolle. Deshalb gibt es für sie ein Anhörungsverfahren und eine öffentliche Erörterung aller Anliegen durch die Regierung von Schwaben als Genehmigungsbehörde. Alle Unterlagen finden sich ab 22. März bis einschließlich 21. April auch auf der Website der Regierung von Schwaben.

Als zusätzliche Informationsmöglichkeit liegen die Planunterlagen auch in Papierform bei der Stadt Augsburg im Tiefbauamt zu den jeweils üblichen Geschäftszeiten aus. Diese können jedoch aufgrund der Corona-Pandemie nur nach vorheriger Terminvereinbarung eingesehen werden. Dabei gelten Infektionsschutzmaßnahmen, etwa das Tragen einer FFP2-Maske. Zudem ist zur Kontaktnachverfolgung eine Erfassung von Name und Anschrift zwingend erforderlich. Die zu diesem Zweck von der Stadt Augsburg erhobenen Daten werden nach dem Ablauf von 14 Tagen vernichtet.

Von den Baumaßnahmen betroffene Bürger haben bis spätestens Freitag, 21. Mai die Möglichkeit, schriftlich Einwendungen gegen das geplante Vorhaben zu erheben. Nach vorheriger Terminvereinbarung können rechtsverbindliche Einwendungen gegen das geplante Bauvorhaben auch zur Niederschrift beim Tiefbauamt, oder bei der Regierung von Schwaben eingereicht werden.

Der Neubau der Linie 5 vom Hauptbahnhof über die Bürgermeister Ackermannstraße zur Uniklinik ist dabei nicht das einzige Straßenbahn-Projekt in Augsburg. Auch im Süden der Stadt wird es bald eine Neuerung geben. Vom Park & Ride Platz Haunstetten West wird derzeit die Verlängerung der Linie 3 nach Königsbrunn umgesetzt. Besonders die Stadt Königsbrunn erhofft sich hiervon, dass die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Gewerbegebiet-Nord verstärkt wird.