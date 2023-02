SportBrain erweitert Geschäftsführung

Personalie

Oliver Nowotny bildet mit Christoph von Külmer nun die Führungsspitze. Quelle: SportBrain

Zum 1. Februar 2023 wechselt Oliver Nowotny in die Geschäftsführung der Kreativagentur SportBrain. 2021 war der erfahrene Medienexperte, dem zuvor eine Management Position bei Discovery Communications Deutschland innewohnte, als Director Content & New Business zur Augsburger Digitalagentur gekommen. Künftig wird er zusammen mit Christoph von Külmer in einem Geschäftsführer-Duo den Kurs von SportBrain steuern. In seiner bisherigen Position als Director Content & New Business skalierte er die Agenturkompetenzen in den Bereichen Content, Web und Produktentwicklung neu und erweiterte mit großem Erfolg das gesamte Leistungsportfolio.

Ein Blick auf die Zukunft

Als Teil des SportBrain Teams konnte Nowotny bereits den Gewinn des Deutschen Agenturpreises 2022 erreichen. Durch seine Aufnahme in die Geschäftsführung werden Nowotnys Management-Fähigkeiten für die Agentur in Zukunft besser nutzbar und mit seinen inhaltlichen Kompetenzen gebündelt: Gemeinsam wird das neu gebildete Führungs-Duo die Kernkompetenzen der Agentur weiterentwickeln, neue Wegmarken für die bestehenden Geschäftsfelder setzen und konsequent den eingeschlagenen Kurs, diese nachhaltig zu erweitern, verfolgen. „Ich freue mich sehr darauf, zusammen mit Christoph von Külmer und unserem Agenturteam die Leistung von SportBrain weiterzuentwickeln. Ich bin mir sicher, dass ich in der neuen Position meine Expertise noch besser einbringen und unsere gemeinsamen Ziele vorantreiben kann. Die nächsten Entwicklungsstufen der Agentur als Geschäftsführer mitgestalten zu dürfen, ist eine große Herausforderung – aber eine, auf die ich mich sehr freue”, sagt der neue Geschäftsführer Nowotny.

An bestehende Erfolge anknüpfen & Wachstum ausbauen

SportBrain plant, mit der Erweiterung der Geschäftsfelder direkt an den Erfolg der letzten Geschäftsjahre anzuknüpfen. Dieser Schritt zieht neue Aufgaben für die Geschäftsführung nach sich, weshalb deren Erweiterung eine logische Konsequenz war. Dennoch ist sie mehr als das, wie CEO Christoph von Külmer bestätigt: „Ich freue mich sehr auf die weitere, zukünftig sicher noch intensivere Zusammenarbeit mit Oliver. Wir haben eine gemeinsame starke Vision von dem Weg, den SportBrain einsschlagen soll und davon, wie wir unsere jetzigen und künftige Kunden auf der ganzen Welt mit unserer kreativen Arbeit begeistern wollen. Das ist eine tolle Grundlage für die nächste Erfolgsgeschichte bei SportBrain.“

Einen Meilenstein hat die Agentur schon erreicht: Nach den beiden erfolgreichsten Geschäftsjahren ihrer Geschichte, in denen das 30-köpfige Team eine Umsatzsteigerung von knapp 90 Prozent erreichte, gehört SportBrain nun zu den vier Prozent der größten Agenturen Deutschlands und sieht einer vielversprechenden Zukunft entgegen. In Bayerisch-Schwaben zu Hause, die Welt fest im Blick: Oliver Nowotny beschreibt das Agentur-Ziel so: „Wir werden ‚unsere Visitenkarte‘ nicht nur in Bayerisch-Schwaben, sondern noch häufiger international dalassen. SportBrain soll zu einer der führenden Agenturen im digitalen Marketing werden und letztlich für Unternehmen auf der Suche nach einer Kreativagentur der erste Ansprechpartner sein.“ Seit 2011 betreut SportBrain in Augsburg Kunden von international relevanter Größe wie Schöffel, BMW, Bauhaus, SAP, Ravensburger, Deuter und viele mehr.

Die Vita von Oliver Nowotny

Die Entwicklung und Produktion von Content in all seinen Facetten hat Oliver Nowotny als international vernetzter Medien-Experte schon immer interessiert. Seine Karriere begann er nach dem Studium 2000 bei der ProSiebenSat.1 Media SE in München, und wechselte 2006 zu Discovery Communications Deutschland. Dort war er bis 2019 als Vice President für den Auf- und Ausbau, als auch für das Management von verschiedenen Fernsehsendern und deren digitalen Verlängerungen in der DACH-Region mitverantwortlich.