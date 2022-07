Sparda Bank Augsburg spendet Einsatzfahrzeug für mobile Pflege

Spendenaktion

Von links:Peter Lachenmayr, Markus Stoltze, Aleksandre Muradashvili, Ralph Puschner. Foto: Martina Kapela

Einen neuen VW up! bekommt das Augbsurger Agape Pflege- und Betreuungszentrum. Gespendet wurde das Fahrzeug von der Sparda Bank Augsburg. Wie der Vorstandvorsitzende des Kreditinstituts, Ralph Puschner, die Spende begründet.

Dank der Fahrzeug-Spende des Gewinnsparvereins der Sparda-Bank Augsburg eG kann das Agape Pflege- und Betreuungszentrum in Augsburg die Menschen in häuslicher Pflege ab sofort noch schneller und besser erreichen. „Die Freude über ein zusätzliches, dringend benötigtes Fahrzeug für die mobile Pflege war bei unserem gesamten Pflegeteam groß. Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung und freuen uns, somit noch mehr Menschen bei ihren täglichen Aufgaben in ihrem eigenen Zuhause behilflich sein zu können“, erklärt Aleksandre Muradashvili, Geschäftsführer des Agape Pflege- und Betreuungsdienstes.

Die Spende des neuen VW up! im Wert von über 13.000 Euro wurde von den Menschen in unserer Heimat mitgetragen, erklärt die Sparda Bank Augsburg. Diese haben, heißt es weiter, die Monat für Monat Gewinnsparlose erwerben und somit soziale Projekte, wie beispielsweise die Versorgung hilfsbedürftiger Menschen in unserer Region, unterstützen.

„Wir als Genossenschaftsbank machen uns für das Zusammenleben und den Zusammenhalt der Menschen in der Region stark. Ein besonderes Bedürfnis älterer Menschen spiegelt sich in dem Herzenswunsch wider, in den vertrauten vier Wänden bleiben zu dürfen. Diesen Wunsch erfüllen mobile Pflegedienste. Ein wertvoller Beitrag den wir gerne unterstützen. Wir wünschen dem gesamten Agape-Team allzeit eine gute und sichere Fahrt“, so Vorstandsvorsitzender Ralph Puschner.