Sonntag zu einer der führenden Steuerkanzleien im Süden Deutschlands gekürt

Auszeichnung

Ulrich Derlien (links) und Markus Thürauf (rechts). Foto: SONNTAG

Es ist eine besondere Auszeichnung für die Augsburger Kanzlei. Denn nach einer Auswertung von Juve gehört sie zu den besten in Süddeutschland. Wie Sonntag die Jury überzeugen konnte.

Das Juve Handbuch Steuern 2023 bewertet die Wirtschaftskanzlei Sonntag in ihrer diesjährigen Marktrecherche als ausgezeichnete Ansprechpartnerin in Steuerfragen für den deutschen Süden. Juve platziert Sonntag dabei unter die Top 3 der Steuerkanzleien im Süden Deutschlands. Besonders hervorgehoben wurde der zukunftsweisende Blick, der sich in der Arbeit der Kanzlei durch digitale Entwicklung und Kompetenz hinsichtlich der Beratung bei Tax Compliance Management Systemen, der Automatisierung und der Anwendung von Tools zeige. Zudem lobt Juve das gute Standing bei den regionalen und süddeutschen Mittelständlern sowie vermögenden Privatpersonen. Auch die immer weiter steigende Präsenz und Reichweite der Kanzlei, die sich nicht zuletzt durch die erfolgte Übernahme einer Ulmer Steuerberatungsgesellschaft zum Jahresbeginn darstellt, werden thematisiert.

Zwei Sonntag-Teammitglieder werden besonders ausgezeichnet

Als führende Beraternamen im bayerischen Süden wurden zudem die Partner Ulrich Derlien, Steuerberater und Rechtsanwalt, und Markus Thürauf, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, ausgezeichnet. Beide gestalten sind bereits seit vielen Jahren Teil der Kanzlei und agieren national wie international. „Wir sind stolz auf die Bewertung und die Empfehlungen und freuen uns zusammen mit dem gesamten Steuerteam von Sonntag, dass unsere Beratungsleistung ankommt und bei unseren Mandanten zu ihrem Erfolg beiträgt“, sagt Ulrich Derlien.

Kanzlei Sonntag erhält vier Juve-Sterne

Das Juve Handbuch Steuern 2023 verlieh der Kanzlei Sonntag eine Bewertung von vier Sternen. Besonders hervorgehoben wurden die steuerlichen Schwerpunktthemen Umstrukturierung, Transaktionssteuern, vermögende Privatpersonen, Mittelstand/Familienunternehmen, Steuerreporting, Deklarationen, Fonds- und Real Estate Tax. Empfohlen wurde Sonntag zudem im Bereich vermögende Privatkunden und Stiftungen unter anderem für die Schwerpunkte Erbschaftsteuerplanung, Unternehmensnachfolgen, Weg- und Zuzugsbesteuerung, Vermögensstrukturierung und -controlling sowie das Stiftungsrecht.