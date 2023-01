Das sind die neuen Partner der Augsburger Wirtschaftskanzlei Sonntag

Personalien

Der Standort von Sonntag im Prinz-Karl-Palais in Augsburg. Foto: B4BSCHWABEN.de

Zum Jahreswechsel erweitert Sonntag mit sechs Partnern aus den eigenen Reihen die Führungsebene der Kanzlei und stärkt damit sowohl den Rechts- sowie den Steuer- und Beratungsbereich. Die multidisziplinäre Wirtschaftskanzlei baut mit dieser Entscheidung auf verstärkte Expertise. Zudem verfolgt die Partnergesellschaft damit weiter den eingeschlagenen Pfad zur Förderung motivierter und tatkräftiger Talente.

Das sind die neuen Sozien

Aus dem Steuerbereich ergänzt fortan Michael Ammer, Steuerberater, die Partnerschaft, dessen Tätigkeitsschwerpunkte in der allgemeinen Steuerberatung und dem Unternehmenssteuerrecht liegen. Der Bereich Wirtschaftsprüfung wird zukünftig zusätzlich durch Dominic Wörlein in der Partnerschaft vertreten sein. Jener bildet als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater neben Jahres- und Konzernabschlussprüfungen die Themen prüfungsnahe Beratung und Restrukturierung bei Sonntag ab.

Stetig wachsender Expertenkreis

Daneben werden aus dem Rechtsbereich insgesamt vier Sozien in die Partnerschaft berufen. Daniel J. Stix, Rechtsanwalt und Steuerberater, wird den Rechtsbereich des Handels- und Gesellschaftsrechts ergänzen. Rechtsanwalt Dr. Viktor Stepien verstärkt die Partnerschaft in den Rechtsgebieten des Arbeitsrechts sowie des Datenschutzrechts. Ebenfalls auf dem Gebiet des Datenschutzrechts sowie des Gewerblichen Rechtsschutzes und des IT-Rechts wird fortan Rechtsanwalt Julian N. Modi für die Partnerschaft tätig. Zeitgleich tritt Rechtsanwalt Mikhail B. Rasumny der Partnerschaft für das Kompetenzgebiet M&A/Unternehmenskäufe und -verkäufe bei.

Partnerschaft will „am Puls der Zeit“ agieren

Alle neuen Sozien gelten als einschlägige Experten in ihren Bereichen. „Dadurch ist es uns möglich, unsere Mandanten auch weiterhin bestens zu begleiten und die Kanzlei Sonntag zielgerichtet sowie vor allem am Puls der Zeit zu führen“, erklärt Dr. Thomas Rau, Partner und Mitglied im Management Board bei Sonntag, und ergänzt: „Wir freuen uns in diesem Jahr besonders darüber, gleich sechs motivierte und ehrgeizige Kollegen im Kreise der Partnerschaft aufnehmen zu dürfen und heißen sie alle herzlich willkommen.“ Seit dem 1. Januar 2023 führen somit 36 Partner das multidisziplinäre Team der Wirtschaftskanzlei mit rund 500 Mitarbeitenden.