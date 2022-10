Sonntag IT Solutions bezieht neue Räumlichkeiten in Augsburg

Umzug

Die neuen Räumlichkeiten der Sonntag Gruppe im Prinz-Karl-Forum. Foto: Sonntag IT Solutions

Die Sonntag Gruppe wächst stetig weiter. Der Hauptsitz im Prinz-Karl-Palais in der Schertlinstraße 23 kann mittlerweile nicht mehr allen Mitarbeitenden entsprechende Kapazitäten bieten, weshalb die Sonntag IT Solutions und die Abteilung Business Services von Sonntag umgezogen sind. Sie befinden sich nun nebenan im Prinz-Karl-Forum, in der Schertlinstraße 19.

Schnelles Wachstum

Die Sonntag IT Solutions agiert als eine Ausgründung von Sonntag IT-Beratung in den Bereichen IT Compliance, Digitalisierung und IT Projekt- & Prozessmanagement. Obwohl die Sonntag IT Solutions erst vor drei Jahren gegründet wurde, konnte relativ schnell ein breites Kundenspektrum mit Unternehmen verschiedener Größen und aus verschiedenen Branchen aufgebaut werden. Gerade im Bereich der Digitalisierung und Automatisierung von Geschäftsprozessen, wie zum Beispiel dem Rechnungseingangsprozess, treffe man hier einen Nerv vieler Organisationen, heißt es in einer Mitteilung.

Erfolgreicher Umzug in das Prinz-Karl-Forum

Gemeinsam mit der Abteilung Business Services von Sonntag, welche die Bereiche Unternehmenskommunikation, Personalwesen und interne IT-Projektentwicklung umfasst, wurde nun der Umzug in das Prinz-Karl-Forum erfolgreich gemeistert. Auf zwei Stockwerke verteilt, finden sich moderne Arbeitsplätze, die nach dem New Work Konzept eingerichtet sind. Das bedeutet, es befinden sich in den neuen Räumlichkeiten höhenverstellbare Schreibtische, Kreativräume, Ruhe- und Fokusräume sowie modernste Technologie.

Interner Tag der offenen Tür

Kürzlich wurde der Einzug mit einem internen Tag der offenen Tür gefeiert. Hier hatten alle Kollegen von Sonntag die Möglichkeit, die neuen Büros zu begutachten. In entspannter Atmosphäre bei Popcorn, verschiedenen Snacks und Kaltgetränken konnte man sich so gegenseitig besser kennenlernen. Dabei wurden direkt erste Ansätze für eine noch engere Zusammenarbeit besprochen.