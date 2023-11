So verlief das zweite Turmgespräch der UP Rechtsanwälte

Fachgespräch

Zweites Turmgespräch der UP Rechsanwälte mit dem Thema Unternehmensnachfolge Quelle: UP Rechtsanwälte

Das spannende und abwechslungsreiche 2. Turmgespräch der UP Experten stand vergangenen Monat an. Vor Ort diskutierten die UP Rechtsanwälte mit Unternehmern im Bezug auf die Unternehmensnachfolge. Wie auch bereits beim ersten Turmgespräch wurde die Arbeit der Patrizia Foundation vorgestellt. Am Abend des zweiten Turmgesprächs stellte Tibor von Staaveren die Einsatzbereiche der Stiftung seinem Publikum vor.

Impulsvortrag als Höhepunkt des Abends

Der gelungene Höhepunkt des Abends bildete die gemeinsam erzählte Geschichte von Florian Schwarz und Christian Weber, in der sie die Übernahme ihres alteingesessenen Unternehmen Kagerer Industriehandel GmbH thematisierten. Florian Schwarz und Christian Weben starteten ihren Impulsvortrag mit ihrem Weg nach Augsburg. Beginnend mit der Auswahl des Unternehmens, dem guten Austausch mit Herrn Kagerer, der damit sein Lebenswerk übergab, bis hin zur Strukturierung des schlussendlichen Kaufs des Unternehmens.

Erfolgreicher Abschluss des Abends und die Aussicht auf den Nächsten

Im Anschluss führte der Steuerberater Markus Piepenstock von der Steuerkanzlei Berata in die Stuerrechtlichen Fallstricke einer Unternehmensnachfolge ein. Abgerundet wurde der Abend durch Herr Peter Umbach von den UP Rechtsanwälten, indem er auf die juristischen Perspektiven der Unternehmensnachfolge einging.

Auch für diesen Abend wird sich bei den zahlreich erschienenen Gästen bedankt. Das dritte Turmgespräch ist bereits in Planung und soll die Thematik die Untiefen der Compliance und KI besprechen. Das dritte Turmgespräch soll voraussichtlich im frühjahr des nächsten Jahres stattfinden.