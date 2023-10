Das war das erste Turmgespräch der UP Rechtsanwälte

Fachgespräch

Beim ersten Turmgespräch der UP Rechtsanwälte informierten sich die Gäste rund um die Zukunft der Personalverantwortung. Foto: UP Rechtsanwälte

Mit der Premiere des Projekts ist das Team der UP Rechtsanwälte zufrieden. Thematisch drehte sich beim ersten Turmgespräch alles um die Frage, wie neue Gesetzgebungen die Personalverantwortung in Unternehmen beeinflussen.

Am vergangenen Sonntag fand das erste Turmgespräch in den Räumen der UP-Rechtsanwälte statt. Das Fazit der Kanzlei ist dabei eindeutig: Es sei eine „mehr als gelungene Premiere“ gewesen, heißt es. 30 geladenen Gäste informierten sich rund um das Thema „Personalverantwortung im Licht der neuen Gesetzgebung“ und diskutierten mit den anwesenden Experten.

Fachlich ging es unter anderem um die Fragestellungen:

Wie organisiere ich die Zeiterfassung in meinem Betrieb / meiner Abteilung?

Wie berechne ich den Urlaubsanspruch und wann verfällt dieser?

Wie gehe ich mit Arbeitnehmern um, die in privaten Chatgruppen üble Dinge über Vorgesetzte äußern?

Was habe ich bei der Einführung und Umsetzung von Videoüberwachung am Arbeitsplatz zu beachten?

Den Anfang machte Cordula Heiler von der Firma Autefa. Das zentrale Element der Turmgespräche soll immer die Perspektive aus der Praxis sein. Daher war es sehr aufschlussreich, wie die Praxis auch auf diese neue Herausforderung zugeht. Peter Umbach stellte zu den vorstehenden Themen aktuelle Rechtsprechung vor und es gelang ihm dabei, auch immer wieder die anwesenden Gäste, Personalverantwortliche und Juristen, inhaltlich zu involvieren und so spannende Diskussionen aufzumachen, die – so wie es für die Turmgespräche angedacht ist – auch stets einen soliden Bezug zur operativen Praxis hatten.

Dieses Fazit zieht das Team von UP aus dem ersten Turmgespräch

„Wir freuen uns, dass unser erstes Turmgespräch direkt so gut angenommen wurde“, sagt Peter Umbach, Managing Partner bei UP. „Bereits Ende Oktober gehe es, erklärt er, mit dem Thema „Unternehmensnachfolge“ weiter. „Auch hier haben wir wieder spannende externe und interne Referenten – die Teilnahme lohnt sich also ganz sicher!“