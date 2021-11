Sisento startet in Augsburg mit neuem Geschäft ins nächste Jahr

Die Unternehmerin Karin Hoscheck setzt sowohl auf das Online-Geschäft als auch auf das persönliche Einkaufserlebnis an einem neuen Ort. Nach zehn erfolgreichen Jahren trennt sich Inhaberin Karin Hoschek zum Jahresende vom klassischen Ladengeschäft und schließt ihren zentralen Standort in der Augsburger Innenstadt in der Philippine-Welser-Straße 7.

Aufgrund der Corona-Pandemie richtet sich der Schuhladen neu aus. Ihren Fokus wird Hoschek künftig stark auf den Onlinehandel setzen. Dennoch will sie auch weiterhin persönlich für ihre Kunden da sein. Für ihr neues Showroom-Konzept hat sie bereits neue Räume in Augsburg an einer neuen Location gefunden, in denen zu definierten Zeiten direkt vor Ort Ware anprobiert und eingekauft werden kann.

„Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Nachfrage nach hochwertigen Schuhen leider drastisch gesunken. Insbesondere im Damen-Segment besteht Kaufzurückhaltung, nur das ein oder andere Schnäppchen geht gerne mal mit“, sagt Hoschek. Vieles habe sich online verlagert. Auch die Herren zeigen aufgrund aktueller Homeoffice-Regelungen geringeren Bedarf. Zudem erschweren wiederkehrende Beschränkungen aufgrund von Corona für den Handel ein entspanntes Einkaufserlebnis. Die Absage des Christkindlesmarktes ist zudem ein weiterer herber Rückschlag für die Geschäfte in der Innenstadt.

Um die Adresse und das Startdatum der neuen Räumlichkeiten muss Karin Hoschek derzeit noch ein kleines Geheimnis machen, da hierfür noch einige Formalitäten zu regeln sind. Ihrer Neuausrichtung sieht die Unternehmerin jedoch mit Freude entgegen. Denn ihre Herrenschuhe aufzugeben, kommt für sie nicht in Frage. „Jetzt brauche ich nur noch die Stempel für meine neuen Räume und dann starten wir mit vollem Elan nochmal durch.