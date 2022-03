S.I.S. Gruppe erweitert Aktivitäten in Bobingen

Nachdem dort bereits die Reinigungssparte der ARD Förg & BBZ sowie die Pepcon GmbH als ein führendes Instandhaltungsunternehmen in Schwaben, beides Tochtergesellschaften der S.I.S. Gruppe, ansässig sind, wurde beschlossen, den Standort Augsburg der S.I.S. Süd Industrie-Anlagen-Service GmbH nach Bobingen auf das Gelände der IWB zu verlegen.

Kurze Wege bringen erhebliche Vorteile mit sich

Eine Entscheidung, die die Karlsfelder Unternehmensgruppe ganz bewusst getroffen hat, denn sie sieht im Räumlichen Zusammenschluss enorme Zukunftschancen. „Gerade der Bereich Instandhaltung 4.0 sowie des Predictive Maintenance birgt sehr großes Zukunftspotential und bietet uns die Chance, unser bisheriges Leistungsangebot am Standort sinnvoll und nachhaltig zu erweitern, zusätzlich profitieren wir von den kurzen Wegen, welche unsere Reaktionszeiten deutlich verbessern“, erklärt der zuständige Regionalleiter Christian Weigelt.

Umweltschutz durch neuen Waschcontainer

Nach dem Umzug in die neu errichteten Räumlichkeiten, wurde um sowohl den aktuellen als auch künftigen Anforderungen in der Region in optimaler Weise gerecht zu werden, ein zusätzlicher Waschcontainer installiert. „Nach Sichtung der unterschiedlichen Anlagen am Markt haben wir uns für ein Modell der Firma Inoron entschieden,“ erläutert der zuständige Regionalleiter Christian Weigelt. „Der Waschcontainer hat uns in seiner Bauart sowie der Zulassung nach WHG und mit der Möglichkeit das Waschmedium im Kreislauf zu verwenden begeistert. Hierdurch können wir den Frischwasserverbrauch beim Teilereinigen um bis zu 60 Prozent reduzieren. Dies unterstützt unser Ansinnen zum direkten Umweltschutz.“