Landkreis Augsburg stellt „freies Impfen“ ein

Die derzeitige Lage spitzt sich fortwährend zu. Durch die Pandemie gerät das öffentliche Leben erneut ins Wanken, weil die Zahl der Neuinfizierten sich täglich in Rekordzahlen steigert. In Bayern gilt daher der Krisenmodus und flächendeckend 2G-,2G-Plus- und 3G-Regelungen. Immer mehr Menschen entscheiden sich daher nun doch zu einer Erstimpfung. So auch in Bobingen, wo sich nun aber das Ausmaß dieser Entwicklung zeigt. Weil auch viele Menschen ihre Booster-Spritze mittlerweile erhalten möchten, wird momentan das Impfzentrum vor Ort überlaufen.

Terminpflicht für Impfung Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Aus diesem Grund bildete sich zeitweise eine Schlange von bis zu 100 Personen vor dem Eingangsbereich. Bislang bot das Impfzentrum von 10 bis 18 Uhr Impfungen ohne Termin an. Damit ist nun aber Schluss. Diese Möglichkeit möchte der Landkreis fortan aufgrund der extremen Wartezeiten nicht mehr gewähren. Auch aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse in der kommenden Woche, ist „freies Impfen“ in Bobingen nicht mehr möglich. Dadurch müssen Impfwillige nun vorab einen Termin vereinbaren, um an die Reihe zu kommen. Wer sich am heutigen Freitag vorgenommen hatte ohne eine solche Vereinbarung zu kommen, sollte sich nicht auf den Weg machen. Der Landkreis Augsburg bittet im eigenen Interesse um den Verzicht.

Was wird benötigt? Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Aus gegebenem Anlass bittet der Landkreis Augsburg darum, dass Impfwillige für ihre Zweit- oder Auffrischungsimpfungen neben ihrem Personalausweis und Impfpass auch die Impfdokumentation ihrer Erst- bzw. Erst- und Zweitimpfung zu ihrem Termin mitbringen. Auf diese Weise lässt sich die Abwicklung im Impfzentrum beschleunigen.