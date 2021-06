Scheidle & Partner verstärkt Beraterteam im Erbrecht

Laura Stäblein war bisher mehrere Jahre in einer anderen großen Augsburger Kanzlei in den Bereichen Erbrecht und Gesellschaftsrecht tätig. Internationale Erfahrung hat sie in einer renommierten New Yorker Erbrechtskanzlei gesammelt.

Das sind die Schwerpunkte von Stäblein

Bei der Kanzlei Scheidle & Partner wird Laura Stäblein in den Beratungsgebieten Erbrecht und Unternehmensnachfolge, die zu den Kernkompetenzen der Kanzlei gehören, tätig werden. Ihr Schwerpunkt wird in den Bereichen Testamentsgestaltung und Nachfolgeplanung liegen.

Hierzu zählen auch Gestaltungen im Zusammenhang mit der Unternehmensnachfolge und mit der Gründung von Familiengesellschaften sowie Fragen im Bereich der vorweggenommenen Erbfolge. Daneben gehören auch allgemeine erbrechtliche Fragestellungen, insbesondere in den Bereichen der Durchsetzung und Abwehr von Pflichtteils- und Pflichtteilsergänzungsansprüchen und der Testamentsvollstreckung zu ihrem Aufgabengebiet.

Aus ihrer beruflichen Erfahrung in der Nachfolgeberatung weiß Rechtsanwältin Stäblein: „Ob bei der Gestaltung privater Vermögensnachfolge oder bei Unternehmensnachfolge, wichtig ist, sich frühzeitig mit der Nachfolgeplanung auseinanderzusetzen, um später Zeitdruck oder Streitigkeiten und Missverständnisse unter den Erben zu verhindern.“