Rosenberger OSI übernimmt den Netzwerkexperten Hau

Mit der Akquisition verfolgt Rosenberger OSI konsequent seine Expansionsstrategie. Diese begann bereits 2015 mit der Gründung der europäischen Niederlassungen in Frankreich, Italien und Schweden. Es folgte im Mai 2017 die Eröffnung des Service Points in Frankfurt. 2019 wurde ein neuer Produktionsstandort in Apodaca in Mexiko gegründet, um den nordamerikanischen Markt zu erschließen. Ende des gleichen Jahres nahm der neue Vertriebsverantwortliche Enrique Lopez in Mexiko seine Arbeit auf. „Wir setzen mit der Übernahme unseren konsequenten Wachstumskurs fort und verstärken dabei auch unseren Geschäftsbereich Cabling Services“, betonte auch Thomas Schmidt, Geschäftsführer von Rosenberger OSI.

Ausbau des Geschäftsbereichs Cabling-Services

Zur Übernahme versichert Thomas Schmidt weiter: „Sämtliche Mitarbeiter der Hau GmbH & Co. KG werden übernommen und bestehende Serviceverträge fortgesetzt“. Der Geschäftsbereich Cabling Services soll mit den neuen Kollegen weiter verstärkt und ausgebaut werden. Die Services-Leistungen von Rosenberger OSI setzen sich aus den fünf Grundpfeilern „RZ-Planung & -Beratung“, „Rechenzentrumsbetrieb“, „Managed Services“, „Installation Services“ und „Consulting Services“ zusammen. „Unser Wachstum und der damit verbundene Ausbau unserer Serviceleistungen ermöglicht es uns, unsere bestehenden Kunden und potenziellen Neukunden noch intensiver zu beraten und Unterstützung zu bieten“, so das Fazit des Geschäftsführers.

Über die Hau GmbH & Co. KG

Die Hau GmbH & Co. KG wurde 1983 als reiner Elektrobetrieb gegründet. Heute ist das Unternehmen einer der größten Dienstleister für Netzwerktechnik in der Eifel. Im Fokus stehen dabei die physischen Bereiche der Netzwerktechnik, die Installation von Netzwerken, die Anschlussarbeiten und das Messen von Datenkabeln im Bereich Kupfer und Lichtwellenleiter.

Über Rosenberger OSI

Seit 1991 gilt Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure europaweit als Experte für faseroptische Verkabelungs- und Servicelösungen für Rechenzentren. Lokale Netzwerke, Telekommunikation und Industrie. Rosenberger OSI beschäftigt rund 600 Mitarbeiter in Europa und ist seit 1998 Teil der global operierenden Rosenberger Gruppe, einem Anbieter von Hochfrequenz-, Hochvolt- und Fiberoptik-Verbindungslösungen mit Hauptsitz in Deutschland.