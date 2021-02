Roschiwal + Partner verkündet Geschäftsführungs-Wechsel

Bei Roschiwal + Partner gab es Anfang des neuen Jahres 2021 einen Wechsel in der Geschäftsführung am Standort Augsburg. Während der alte Geschäftsführer das Unternehmen verlässt, rückt ein neuer Mann an die Firmenspitze.

Entsprechend langfristig sei der Generationswechsel in der Geschäftsführung vorbereitet und zum Jahreswechsel vollzogen worden. Der langjähriger Geschäftsführer Herr Günther Denuel hat seine Tätigkeit im Unternehmen beendet und sei seinen wohl-verdienten Ruhestand angetreten. Herr Denuel war über 30 Jahre in der Firma tätig und habe in dieser Zeit die Firma maßgeblich geprägt und weiterentwickelt.

Seit 1. Januar 2021 ist der 40-jährige Robert Grimbacher neuer Geschäftsführer. Er wird zukünftig zusammen mit Herrn Robert Merk und Frau Sabine Roschiwal die Geschicke der Firma leiten. Herr Grimbacher ist seit über 16 Jahren in der Firma und hatte zuletzt als Partner und Mitgesellschafter die Verantwortung für die Entwicklung und Konstruktion inne. Mit Herrn Grimbacher wolle das Unternehmen einen Grundstein für die langfristige, erfolgreiche Zukunft der Firma.

Roschiwal + Partner Ingenieur GmbH hat sich mit ihren innovativen und kreativen Ideen im hochtechnologischen Maschinenbau als externes Dienstleistungsunternehmen einen Namen gemacht. An den Standorten Augsburg und Berlin sowie bei Tochtergesellschaften in Rumänien entwickeln und konstruieren die Mitarbeiter Innovationen für die Bereiche Produktions-, Fertigungs- und Montagetechnik. Die Fachbereiche des Unternehmens reichen von der Entwicklung von Produktionsmaschinen über Produktentwicklung bis hin zu Kleingeräten der Mechatronik.