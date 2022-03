Radio Schwaben sendet Nachrichten auf Ukrainisch

Radio Schwaben strahlt ab Montag, 21. März 2022, jeden Abend eine rund fünfminütige Nachrichtensendung in ukrainischer Sprache aus. Das gab der Radiosender nun bekannt. Die Sendung wird von der Nachrichtenredakteurin Natalie Obendorfer, einer gebürtigen Ukrainerin, präsentiert und soll über das aktuelle Geschehen in Bayerisch Schwaben, Bayern und Deutschland informieren.

Außerdem gibt es Schaltungen in die Ukraine, Gespräche mit Menschen aus dem Sendegebiet, die über ihre Erlebnisse berichten, Veranstaltungshinweise und den Wetterbericht. „Wir wollen Brücken bauen und so die Integration der aus dem Kriegsgebiet geflüchteten Menschen erleichtern und sie im Alltagsleben unterstützen. Mit der Aktion sind wir einmal mehr Vorreiter unter den Privatradios“, sagte Markus Gilg, Geschäftsführer von Radio Schwaben. Die Meldungen werden unter redaktioneller Verantwortung der Radio Schwaben-Nachrichtenredaktion erstellt und mit Natalie Obendorfer, Chefin vom Dienst der ukrainischen Redaktion, in ukrainische Sprache transkribiert. Obendorfer, die seit 20 Jahren in Deutschland lebt, ist als Kind mit ihren Eltern aus der Ukraine ausgewandet.

Bislang am Projekt beteiligt sind die Regierung von Schwaben, der Ukrainische Verein Augsburg e.V. und verschiedene AnkERzentren aus dem Sendegebiet. Die Zusammenarbeit soll auf den Bezirk Schwaben sowie die Landkreise und kreisfreien Städte ausgeweitet werden. Mit der Aktion möchte Radio Schwaben sein Hilfsprogramm erweitern: Der Sender engagiere sich seit Kriegsbeginn für Flüchtlinge und unterstützt Hilfsorganisationen und AnkERzentren mit Hörerspenden.