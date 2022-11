Quadriga-Bestellung: Premium Aerotec liefert erstes Eurofighter-Bauteil aus Augsburg

Deutsche Luftwaffe

Archivbild. Der Sitz von Premium Aerotec in Augsburg. Foto: B4BSCHWABEN.de

„Mit der heutigen Auslieferung des Rumpfmittelteils – ‚dem Herzstück‘ des Eurofighters – erweitern wir die Erfolgsgeschichte Eurofighter bei Premium Aerotec um ein weiteres Kapitel“, sagte Managing Director, Sebastian Peters, anlässlich der Auslieferung und fügt hinzu: „Mit der umfangreichen Beteiligung am Eurofighter-Programm – dem bislang größten militärischen Beschaffungsprogramm Europas – sowie bei der A400M unterstreichen wir unsere starke Rolle im militärischen Flugzeugbau und werden diese auch künftig unter Beweis stellen.“

Diese Funktion hat das ausgelieferte Bauteil

Integrierte Systeme und modernste Fertigungstechnologien machen den Eurofighter zu einem der weltweit besten Hochleistungs-Kampfflugzeuge. Das von Premium Aerotec gefertigte Rumpfmittelteil sei das strukturelle „Herzstück“. Dieses rund sechs Meter lange Bauteil besteht vorrangig aus einer Aluminium-Integralstruktur. Dank dieser Konstruktion soll das Rumpfmittelteil gleichermaßen leicht und belastbar sein. So nimmt es im Flug bei bis zu doppelter Schallgeschwindigkeit alle Kräfte auf, die durch die an ihm befestigten Tragflächen, die Luftbremse und bei der Ladung durch das Hauptfahrwerk entstehen.

Augsburgs Rolle in der Baukette des Eurofighter

Die verschiedenen bei Premium Aerotec hergestellten Eurofighter-Komponenten werden in Augsburg zum Rumpfmittelteil integriert. Hinzu kommt die Herstellung der gesamten elektrischen, pneumatischen, hydraulischen und kraftstoffversorgendenden Systeme. Nach erfolgter Teilintegration liefert Augsburg das gesamte Rumpfmittelteil an Airbus Defence and Space nach Manching. Von dort aus erfolgt die weitere Belieferung der Endmontagelinien. Bis heute wurden in Augsburg 628 Rumpfmittelteile produziert und zur Ausrüstung nach Manching geliefert.

Militärische Zusammenarbeit hat lange Tradition

Premium Aerotec ist mit seinen deutschen Standorten seit über fünf Jahrzehnten ein Systempartner der europäischen Luftwaffen. Das Unternehmen sei im militärischen Flugzeugbau bestens gerüstet. Deshalb steht es für neue militärische Luftfahrtprogramme als industrieller Partner bereit. Dazu zählen unter anderem Europas zukünftiges Luftkampfsystem sowie künftige europäische Drohnenprogramme.