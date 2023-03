PCI belegt ersten Platz als „Digital Champion“

Auszeichnung

Stephan Tschernek ist der Marketing Leiter bei PCI in Augsburg. Foto: PCI

Im digitalen Zeitalter müssen sich Unternehmen mit der Digitalisierung befassen, um handlungs- und wettbewerbsfähig zu bleiben. Vor diesem Hintergrund kürte Focus Money zum fünften Mal die „Digital Champions“. Mit 100 von 100 möglichen Punkte erzielte die PCI Augsburg den ersten Platz in der Kategorie „Baustoffe & -Zubehör“. Bereits 2019 und 2022 war die PCI Augsburg GmbH mit dieser Auszeichnung geehrt worden.

So qualifizierte sich PCI für den Preis

Im Auftrag von Focus Money und Deutschland Test sowie unter wissenschaftlicher Begleitung des Hamburgischen Weltwirtschafsinstituts (HWWI) analysierte das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung die rund 12.000 größten Unternehmen Deutschlands im Untersuchungszeitraum vom 1. Dezember 2021 bis 30. November 2022 und wertete die Ergebnisse in den Bereichen Digitalisierung, Technologie und Innovation aus.

Die Methodik basiert zum einen auf dem so genannten Social Listening mit Schwerpunkt auf Tonalität und Reichweite. Dabei wurden insgesamt mehrere hundert Millionen Online-Quellen erfasst und analysiert. Parallel dazu wertete das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung detaillierte Fragebögen aus.

Damit überzeugte PCI die Jury

PCI war unter den ersten der Branche, die den Kunden einen Live-Chat mit Technik-Experten angeboten hat. Dazu kommen Anwendungs- und Schulungsvideos, etwa in den Rubriken „PCI präsentiert – PCI erklärt – PCI fragt nach“. Die „PCI-Themenwoche“ ist dagegen eine thematisch in sich geschlossene Themen-Reihe für unterschiedliche Zielgruppen in Form von individuellen Tagesmodulen. Die im Frühjahr 2022 neu gelaunchte PCI-Website wurde Anfang 2023 mit dem German „Design Award Special Mention" in der Kategorie ‚Excellent Communications Design – Web‘ ausgezeichnet.

Das sagt PCI-Marketingleiter Stephan Tschernek zu der Auszeichnung

„Die erneute Auszeichnung als Digital Champion macht uns sehr stolz. Zum dritten Mal den ersten Platz zu erzielen, ist eine weitere Bestätigung, dass die PCI im Bereich Digitalisierung branchenführend ist", sagt Stephan Tschernek, Leiter Marketing PCI Gruppe und ergänzt: „Wir haben uns schon früh mit dem Thema beschäftigt, sei es intern zur Optimierung unserer Prozesse oder als digitale Lösungen für unsere Kunden. Der Servicegedanke hat für uns oberste Priorität, daher entwickeln wir unser breites Portfolio an digitalen An­geboten kontinuierlich weiter, um unseren Kunden praktischen Nutzen bei den alltäglichen Anforderungen zu bieten.“