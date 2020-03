nexxlon baut internationalen Service mit China aus

Das Beraterhaus nexxlon bietet fortan Beratungs- und Dienstleistungen für Unternehmen an, die Handelsbeziehungen mit China, beziehungsweise mit Bayerisch-Schwaben auf- oder ausbauen wollen. „Unser chinesischer Partner, die Hübschmann ZhanSY Industrievertretungen, hat ihren Sitz in Shenyangund und bringt jahrelange Markterfahrung mit“, erklärt Dr. Ralf Held, Managing Director von nexxlon. Vertreten wird die chinesische Firma vor Ort durch den Augsburger Unternehmer und Managing Director Lawrence Hübschmann.

Erfolgreiche und unkomplizierte Zusammenarbeit

„Wir arbeiten in beiden Märkten seit geraumer Zeit erfolgreich und unkompliziert zusammen, so dass wir uns entschlossen haben, künftig noch enger zu kooperieren und die Services für unsere Kunden auszubauen“, betont Hübschmann. Mit der Kooperation entsteht eine gegenseitige Geschäftsvertretung in Deutschland respektive in East Asia. Insoweit wird nexxlon zukünftig auch einen Ansprechpartner in China haben, zunächst am Sitz der Gesellschaft in Shenyang und später auch in Peking.

Programme, Reisen und Vertretung vor Ort

Die Services für die Kunden umfassen verschiedene Business Development Programme, beginnend von Delegationsreisen über Market Entry Konzepte bis zum Company Building oder einer Vertretung jeweils vor Ort. Die verfolgten Geschäftsziele können dabei unterschiedlich sein, beispielsweise Direktinvestitionen, Kooperationen oder Handelsbeziehungen. Neben Mittel- und Osteuropa sowie Lateinamerika ist China nun die dritte Region, in der nexxlon für ihre Kunden tätig ist.

Über die nexxlon GmbH

Der Name nexxlon steht für „next level on business”. Bei nexxlon sind Berater und Dienstleiser für Gründer sowie Unternehmen aktiv und unterstützen diese beim Aufbau eines Geschäftsbetriebs. Sie setzen nach eigenen Angaben Geschäftsideen um und errichten die dafür notwendigen Strukturen. Experten im Bereich Business Development begleiten Startups bei ihrem Geschäftsstart wie auch etablierte Unternehmen bei der weiteren Entwicklung, von der ersten Idee bis zur Umsetzung. Seinen Sitz hat das Unternehmen in Augsburg und wird von Dr. Ralf Held als Geschäftsführer geleitet.