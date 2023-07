Neubau bei Premium Aerotec: „Es gibt kein besseres Standortbekenntnis als Beton“

Spatenstich

Der Spatenstich für die neue Fertigungshalle bei Premium Aerotec in Augsburg ist gesetzt. Foto: B4BSCHWABEN.de

Ein millionenschweres Neubauprojekt soll die Zukunft von Premium Aerotec am Standort Augsburg sichern. Was für das neue Gebäude geplant ist.

Der sogenannte Rear Center Tank macht es dem neuesten Langstreckenflieger A321XLR von Airbus möglich, eine Reichweite von 8.700 Kilometern zu erreichen. Bevor dieser allerdings beim Luftfahrtkonzern in die Großkomponentenmontage geht, wird das Herzstück des Flugzeugs bei Premium Aerotec in Augsburg gefertigt. Um die Produktionskapazitäten am Werk 1 des bayerisch-schwäbischen Standortes erhöhen zu können, entsteht nun eine 14.000 Quadratmeter große Fertigungshalle. Mit dem Spatenstich wurde das Bauprojekt vor den Augen zahlreicher Gäste aus Politik, Wirtschaft und den eigenen Reihen offiziell eingeleitet.

Mit einer neuen Fertigungshalle will sich Premium Aerotec zum Standort Augsburg langfristig bekennen. Zum Spatenstich war mit Bayerns Ministerpräsident Dr. Markus Söder hoher Besuch zu Gast. Foto: B4BSCHWABEN.de

Premium Aerotec bleibt Big Player in Augsburg

Auch der bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder ließ es sich nicht nehmen, diesem Standortbekenntnis an einem sonnigen Vormittag beizuwohnen. Der Länderchef selbst zählt Augsburg zu den drei großen „Metropolen“ Bayerns und machte daher in seiner Rede deutlich: „Es muss nicht immer alles in München sein.“ Dabei spielt er auf die enorme Größe von Premium Aerotec an, das etwa 5.000 Mitarbeitende beschäftigt. Denn mit dem Neubau setzt einer der größten Arbeitgeber der Region nun ein deutliches Zeichen, nachdem in jüngster Vergangenheit oft über einen schleichenden Rückzug aus Augsburg spekuliert wurde. Auch Oberbürgermeisterin Eva Weber teilte die Erleichterung am Mikrofon: „Es gibt kein besseres Standortbekenntnis als Beton.“

Wieviel kostet die neue Fertigungshalle von Premium Aerotec?

Neben der RCT-Produktion sind auch Büroflächen und eine neue Kantine für das gesamte Werk 1 geplant. Premium Aerotec rechnet mit einer Fertigstellung im September 2024. Circa 200 Arbeitsplätze sollen dann in der Halle bereitstehen. Insgesamt koste dies das Unternehmen eine Investitionssumme im zweistelligen Millionenbereich. Das Hallendach wird begrünt und zudem mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet.

Neubau ist elementar für den Augsburger Standort

Welchen Stellenwert dieses Projekt besitzt, machte Sebastian Peters als Managing Director von Premium Aerotec nochmals deutlich: „Der heutige Spatenstich ist eine Investition in die Zukunftsfähigkeit des Standorts Augsburg. Denn die Produktion des Rear Center Tanks für den stark nachgefragten Airbus-Langstreckenflieger A321XLR ist für Premium AEROTEC von zentraler Bedeutung – heute und in den kommenden Jahrzehnten.“