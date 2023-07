Nach Unwetter: Zwischen München und Augsburg fahren keine Züge

Pendlerverkehr

Symbolbild. Zwischen Augsburg und München liegt der Zugverkehr derzeit brach. Schuld ist das Unwetter, das vergangene Nacht über die Region hinweg gezogen ist. Foto: CCBY-SA 2.0 Oxyman

„Das Beste an Augsburg ist der Zug nach München“, soll Bertolt Brecht einst gesagt haben. Belegt ist das zwar nicht. Fakt ist aber, dass derzeit keine Züge die Fuggerstadt mit der Landeshauptstadt verbinden. Grund sind Schäden, die das Unwetter vergangene Nacht angerichtet hat.

Weshalb fahren zwischen München und Augsburg keine Züge?

Auf Anfrage der Augsburger Allgemeinen bestätigt die Deutsche Bahn, dass die Zugausfälle auf Schäden des Unwetters vergangene Nacht zurückzuführen sind. Einen konkreten Grund kann das Unternehmen jedoch derzeit nicht benennen. Ein Grund könnte jedoch sein, dass heruntergerissene Äste oder ein umgestürzter Baum die Oberleitungen auf der Zugstrecke beschädigt haben könnte.

Strecke bleibt auf unbestimmte Zeit gesperrt

Ebenso unklar wie die genaue Ursache der Zugausfälle ist derzeit die Frage, bis wann der Zugverkehr zwischen München und Augsburg wieder aufgenommen werden kann. Die Deutsche Bahn rät Passagieren deshalb, auf Ersatzstrecken auszuweichen. Möglich sind etwa Verbindungen über Ingolstadt.

Das Unwetter hat in Bayerisch-Schwaben unterdessen noch für weitere Schäden im Bahnbetrieb gesorgt. So kommt es auch auf der Verbindung von München über Lindau in die Schweiz derzeit zu größeren Behinderungen.