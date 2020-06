MVV Gersthofen entwickelt Online-Plattform für Schüler

Die MVV Industriepark Gersthofen GmbH, einer der größten Ausbildungsbetriebe im Landkreis Augsburg, bietet jetzt eine virtuelle Ausbildungsmesse für Schüler. Im Zeitalter der Digitalisierung soll diese Plattform zu einer wichtigen Informationsquelle für junge Menschen werden, die auf der Suche nach dem richtigen Ausbildungsberuf sind.

Bewerbungen können direkt von der Plattform aus abgeschickt werden



Auf der neuen Online-Plattform von MVV sollen Schüler und andere Besucher spielerisch ein umfangreiches Paket an Informationen abrufen: das Angebot reicht von einer Animation über die Ausbildung bis hin zum Download einer speziellen Broschüre. Auch eine Bewerbung kann direkt von der Plattform aus abgeschickt werden.

Chat-Funktion für offene Fragen

Alle Fakten zu einer Ausbildung in den neun verschiedenen Berufen gibt es zum Nachlesen, zum Anhören oder als Video zum Anschauen. Und wenn darüber hinaus noch Fragen offen sind, können diese direkt über eine Chat-Funktion gestellt werden.

Geeignete Lehrlinge sind elementar für Zukunft des Standortes

Die MVV, einer der größten Ausbildungsbetriebe im Landkreis Augsburg, bildet die Nachwuchskräfte im Industriepark aus. Die Rekrutierung geeigneter Lehrlinge sei elementar für die Zukunft des Standortes, denn bei dem in Deutschland zunehmenden Fachkräftemangel sei die erforderliche kontinuierliche Verjüngung der Belegschaft am besten über eigene Auszubildende möglich.

Virtuelle Messe als Alternative zum persönlichen Gespräch



„Nachdem klar war, dass die für uns wichtige Berufsinfo-Messe fit for job in diesem Frühjahr nicht stattfinden kann, haben wir uns einen Ersatz ausgedacht, der genau die Zielgruppe, nämlich Schüler vor der Berufswahl, anspricht. Unsere neue Plattform ist so gestaltet, dass alle Informationen schnell gefunden werden, die für die Auswahl des richtigen Ausbildungsberufes wichtig sind", sagt MVV-Geschäftsführer Holger Amberg. „Im Vordergrund steht natürlich immer das persönliche Gespräch mit unseren potenziellen Azubis, aber unsere virtuelle Messe ist eine gute Alternative dazu."