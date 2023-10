Motel a Miio eröffnet Store in Augsburg

Handarbeit

Das Münchner Keramik-Label Motel a Miio eröffnet seine erste Filiale in Augsburg. An der Philippine-Welser-Straße 9 bezieht die Marke das ehemalige Ladenlokal von Gerry Weber.

Motel a Miio wurde 2017 von den Freundinnen Anna von Hellberg, Art Director und Laura Castien, Illustrator und Graphic Designer gegründet. Während eines Portugal-Urlaubs begeisterten sich die beiden für buntes portugiesisches Steingut, das sie probeweise in ihrer Münchner Heimat bei einem Pop-up-Sale verkauften. Daraufhin gründen sie ihre eigene Firma und lassen Keramik nach eigenen Entwürfen produzieren.

Neuer Standort: Augsburg

Heute ist Motel a Miio ein Familienunternehmen mit rund 200 Mitarbeitern. Die Marke betreibt rund 30 eigene Stores in Deutschland, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz und Dänemark – und nun auch in der Fuggerstadt. Dabei wurde Hotel a Mioo bei der Anmietung ihres neuen Standortes von der Lührmann München GmbH & Co. KG beraten und vermittelt.

Lührmann agiert an sechs Standorten: Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München und Osnabrück. Des Weiteren ist die Immobilienagentur auf die Geschäftsbereiche Retail, Fachmarkt, Office, Hotel & Hospitality und City-Investment fokussiert. Währenddessen wurde in Augsburg die Eigentümerseite von denImmobilienberatern Hartmann & Brehmer vertreten.

Handbemalt aus Portugal

Auf 185 Quadratmetern Verkaufsfläche wird Motel a Miio handbemalte Mix-and-Match-Keramik aus Portugal präsentieren, wo sie fair und umweltfreundlich produziert wird. „Motel a Miio hat sich zu einer Lifestyle-Marke entwickelt“, berichtet Nadine Brand, die als Consultant Vermietung am Münchner Standort von Lührmann diesen Deal verantwortet. In zentraler Lage in der Augsburger Innenstadt hofft der neue Store auf lokale Kunden und Touristen.