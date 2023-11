Mayr Antriebstechnik ehrt seine Mitarbeitenden

Jubilarsfeier

Die Mayr-Geschäftsführung mit den anwesenden Jubilare/innen und Rentner/innen: Christian Illig (1. Reihe stehend, ganz links) und Ferdinand Mayr (vordere Reihe sitzend, ganz rechts) Quelle: Mayr Antriebstechnik

Ferdinand Mayr, der CEO und Geschäftsführende Gesellschafter des Maschinenbau-Unternehmens Mayr Antriebstechnik erklärt, die Jubilarsehrung und Rentnerverabschiedung sei für ihn einer der schönsten und liebsten Termine im ganzen Jahr. Zu Beginn der Veranstaltung dankt er seinen Mitarbeitern für ihre Mitarbeit. „Es ist der Zeitpunkt, jeder und jedem Einzelnen von Ihnen ganz ehrlich und einfach Danke zu sagen, für Ihr Engagement, Ihre Energie, den Einsatz für die gemeinsame Sache. Diese Konstanz ist heute nicht mehr selbstverständlich.“

Der Dank geht an die Mitarbeiter

Die langjährigen Mitarbeitenden seien nicht nur die Basis für neue Innovation und Technik, sondern tragen auch zum Wettbewerbsgefühl in der Maschinenbau-Branche bei. Der Geschäftsführer Christian Illig betonte, dass die Verbundenheit innerhalb des Unternehmens zu Leistung führen würde. „Das stimmt uns optimistisch, dass wir gemeinsam auch diese unruhigen Zeiten meistern, die veränderlicher nicht sein könnten.“, führt Illig weiter aus.

Dies sind die Ehrungen der Jubilarsfeier

Die Veranstaltung zur Jubilarsehrung und Rentnerverabschiedung fand im unternehmenseigenen Kommunikationszentrum statt. Die beiden Geschäftsführer ehrten gemeinsam insgesamt 38 Jubilare. Zu den geehrten Mitarbeitenden gehören Gregor Adam, Manfred Burkhart und Peter Lucke, die bereits ihr 40-jähriges Jubiläum in dem Familienbetrieb feiern konnten. 25 Jahre Teil des Betriebs sind Christian Albrecht, Michael Bernhardt, Christian Heberle, Andreas Hösl, Bernd Kaulfuss, Thomas Kober, Dominik Kraus, Lina Schäfer, Daniela Schwangart, Dieter Stecker, Tobias Stuber, Artur Ziegele und Andreas Zoller. Und ihre 10-jährige Betriebszugehörigkeit feiern konnten Lisa Beranek, Andreas Bergmann, Julia Bronner, Mike Feustel, Michael Franz, Annette Ganster, Stefan Gehr, Michael Höbel, Carola Karger, Sandra Kaufmann, Markus Kees, Andreas Klaptocz, Torsten Kranepohl, Florian Laue, Tobias Linder, Johann Pitzal, Gerhard Prinzing, Lisa Schlichtherle, Adrian Soltmanowski und Tobias Stich. Außerdem wurden im Rahmen der Feier Albert Hiemer nach 48 Jahren und Harald Weiss nach 42 Jahren Arbeit in dem Unternehmen in den Ruhestand verabschiedet.