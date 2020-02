Martina Wild möchte Augsburg zur Klimahauptstadt machen

Was ist Ihre derzeitige Stimmungslage im Hinblick auf die Wahl am 15. März?

Ehrlich gesagt freue ich mich auf den 15. März. Ich vergleiche das gerne mit einem Theaterstück. Monatelang wird miteinander geübt und Werbung dafür gemacht. Bei der Premiere sieht man, ob es Standing Ovation gibt oder ob die Leute sitzen bleiben. Im Übrigen strebe ich an, dass es nach dem 15. März weitergeht und es dann noch eine spannende Stichwahl gibt. Natürlich mit uns Grünen.

Welche Persönlichkeit aus der Vergangenheit hat Sie geprägt und vielleicht sogar beeinflusst?

Mich hat vor allem mein Großvater geprägt. Er hat eine wichtige Rolle für meine Politisierung gespielt. Mit ihm über seine Erfahrungen in der Kriegs- und Nachkriegszeit zu sprechen, darüber zu reden, wie wichtig Frieden, die Würde des Menschen und eine intakte Natur sind – das hat mich sehr geprägt.

Welches Thema hat für Sie die höchste Priorität, wenn Sie Augsburgs Bürgermeisterin werden?

„Klimaschutz - Das Original!” steht auf einem unserer Plakate. Ich möchte Augsburg zur Klimahauptstadt machen. Ich will, dass Augsburg, wenn es um Klimaschutz geht, voran geht und unsere Stadt so schnell wie möglich klimaneutral wird. Und nach dem heißen Sommer 2019 sowie bei diesem schneelosen Winter bei uns ist doch für jeden deutlich, dass wir unsere Stadt auf mehr extreme Wetterphänomene wie Starkregen, aber auch langanhaltende Hitzewellen vorbereiten müssen. Dafür möchte ich beispielsweise die Bahnhofstraße und die Karlstraße zu sogenannten „Kühlen Meilen” (Straßenkonzept, das die Auswirkungen des Klimawandels mit einbezieht) umbauen.

Wo sehen Sie die Stärken und Schwächen der Stadt Augsburg?

Die Stärke von Augsburg ist die Vielfalt. Augsburg lebt davon in sehr vielen Bereichen, nicht nur in der Bevölkerung, vielfältig aufgestellt zu sein. In der Wirtschaft gibt es einen guten Mix von Mittelstand und Industrie. Unsere Bevölkerung lebt in der Friedensstadt in Vielfalt vereint und natürlich ist auch unsere Geschichte von unterschiedlichen Ereignissen und Menschen geprägt. In der Vergangenheit hat Augsburg oft Geschichte geschrieben. Ob als Friedensstadt, als Textilstadt oder mit der klugen und nachhaltigen Wassergeschichte. Nun gilt es, Augsburg wieder Geschichte schreiben zu lassen und mit Selbstbewusstsein die Stadt auf die bereitstehenden Aufgaben vorzubereiten: Klimawandel; Naturschutz; Mobilität und natürlich muss Wohnen in Augsburg auch wieder bezahlbar werden.