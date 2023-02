Landratsamt Augsburg stellt neuen Bereichsleiter für Baurecht vor

Personalie

Landrat Martin Sailer (rechts) heißt Daniel Förg, den neuen Leiter für den Bereich Baurecht, imLandratsamt Augsburg herzlich willkommen. Quelle: Lea Koch

„Ich freue mich sehr auf die anspruchsvolle Aufgabe, zusammen mit einem überaus engagierten und motivierten Team meine Heimat im Bereich des Bau- und Umweltrechts möglichst bürgernah und bedarfsgerecht mitzugestalten und dabei auch das spannende Thema des Ausbaus erneuerbarer Energien zu begleiten“, betont der neue Geschäftsbereichsleiter Daniel Förg.

Das ändert sich auf personeller Ebene

Bereits seit Anfang des Jahres steht der Bereich Baurecht des Geschäftsbereichs Bau- und Umweltrecht des Landratsamtes Augsburg unter neuer Leitung. Nach dem Wechsel von Simon Schamberger zum Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr wird sich nun Daniel Förg um die Fachbereiche Bauleitplanung, die sowohl rechtlich als auch technische Bauordnung sowie Wohnungsbau und Wohngeld kümmern. Dabei kommt ihm langjährige Erfahrung in Rechtsbereichen zugute.

Lebenslauf und Qualifikation

Nach seinem Abitur studierte Daniel Förg Rechtswissenschaften an der Universität Augsburg, an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer und an der George Washington University Law School in Washington, D.C. Sein Rechtsreferendariat absolvierte er im Bezirk des Oberlandesgerichts München mit Stationen in Augsburg, Speyer, München und London. Zur gleichen Zeit nahm er Tätigkeiten am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Wirtschaftsrecht, Europarecht, Internationales Privatrecht und Rechtsvergleichung an der Universität Augsburg an und war als Dozent und Prüfer im Rahmen eines Lehrauftrags tätig.

Bevor er nun zum Jahresbeginn als neue Führungskraft das Landratsamt Augsburg bereichert, arbeitete er knapp drei Jahre als Richter in der 8. Kammer des Bayerischen Verwaltungsgerichts Augsburg. Dort befasste er sich unter anderem mit Fällen aus den Bereichen Polizei- und Sicherheitsrecht, Waffen- und Jagdrecht, Versammlungsrecht, Obdachlosenrecht, Prüfungsrecht, Förderrecht und Subventionen sowie Asylrecht. Er ist zudem nebenamtlicher Arbeitsgemeinschaftsleiter bei der Regierung von Schwaben im Bereich der juristischen Referendarausbildung. „Mit Herrn Förg haben wir einen überaus geeigneten Mann für ein anspruchsvolles Aufgabengebiet gefunden“, freut sich Landrat Martin Sailer über den Neuzugang im Landratsamt. „Ich freue mich auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit“, fügt er hinzu.