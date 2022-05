KW19: Die Wirtschaftshighlights aus Bayerisch-Schwaben

In Bayerisch-Schwaben wird in die Zukunft investiert. Über 30 Millionen Euro fließen in das KI-Produktionsnetzwerk Augsburg. Ein weiterer Millionen-Betrag in den Olympiapark für die Kanu-Slalom-WM 2022 in Augsburg. Aber auch im Allgäu wird investiert: Joma expandiert in Holzgünz.