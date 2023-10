Konferenz, Barcamp, Hackathon und Networking: So war die Hackerkiste 2023 in Augsburg

Event

Das Orga-Team der Hackerkiste 2023. Foto: Digitales Zentrum Schwaben (DZ.S), IT-Gründerzentrum GmbH

Für zwei Tage wurden die DA F.U.N.K. STUDIOS in Augsburg zum Hotspot für alle IT-Begeisterten. Mit 300 Teilnehmenden war das zweitägige Event – eine Mischung aus Konferenz, Barcamp und Hackathon – ein voller Erfolg. „Innovativ. Inspirierend. Zukunftsweisend.“, so beschreibt Winfried Busch, CEO der AraCom IT Services GmbH, die Hackerkiste 2023.

So lief der erste Tag ab

Der erste Tag glänzte als Knowledge-Tag. Hierbei erlebten die Teilnehmenden neben Fachvorträgen wie „Hacker werden? Geht das überhaupt?“, eine bunte Mischung aus den Themenfeldern Internet of Things, IT-Security, Web und alles zwischendrin. Gemeinsame Gespräche und reichlich Verpflegung rundeten den Konferenz-Donnerstag mit insgesamt zehn Talks ab.

Talk auf der Hackerkiste 2023. Foto: Digitales Zentrum Schwaben (DZ.S), IT-Gründerzentrum GmbH

Das stand am zweiten Tag auf dem Programm

Der Hands-on-Gedanke in Form von 12 Barcamps und 3 Hackathons trat am Freitag in den Vordergrund. Die Teilnehmenden diskutierten über Themen wie z. B. „Emotionale Robotik“, „KI in der Softwareentwicklung“ und lösten knifflige Hacking-Challenges. Florian Hermann, Talent Acquisition Partner der IGEL Technology GmbH, sagte: „Mein heutiges Highlight waren auf jeden Fall die spannenden Gespräche mit den Hackerkiste-Besucher:innen, die zeigen, dass hier am Standort Augsburg IT-technisch echt viel los ist“.

Das Barcamp auf der Hackerkiste 2023. Foto: Digitales Zentrum Schwaben (DZ.S), IT-Gründerzentrum GmbH

Die Hackerkiste – ein klares Signal für den Wirtschaftsraum Augsburg

„Das Highlight. Das Event für jede IT-Firma im Raum Augsburg.“, äußerte sich Frank Heider, Director R&D Argus Cloud bei der baramundi software GmbH. Die Hackerkiste setzte auch in diesem Jahr erneut ein Zeichen, wie wichtig die IT-Branche für den Wirtschaftsraum Augsburg ist. Der Hauptveranstalter, das Digitale Zentrum Schwaben (DZ.S), setzt dabei auf aktive Einbeziehung der Teilnehmenden, qualitative Inhalte sowie Gemeinschaftsgefühl und Vernetzung.

Der Hackathon auf der Hackerkiste 202. Foto: Digitales Zentrum Schwaben (DZ.S), IT-Gründerzentrum GmbH

Nach der Hackerkiste ist vor der Hackerkiste

IT- und Talk-Begeisterte können bereits jetzt Talkideen für 2024 einreichen. Auch der Vorverkauf mit reduzierten Ticket-Preisen ist bereits geöffnet. Veranstalter der Hackerkiste sind das Digitale Zentrum Schwaben (DZ.S) mit seinem Branchennetzwerk aitiRaum e.V., der Fakultät für Informatik sowie dem StartHub der Universität Augsburg, die Technische Hochschule Augsburg, das HSA_funkenwerk sowie Web&Wine. Das Digitale Zentrum Schwaben (DZ.S) wird vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie gefördert und ist Partner von Gründerland Bayern. Unterstützt wurde die Hackerkiste 2023 durch den Platin+ Partner baramundi software GmbH sowie den Platin Partnern AraCom IT Services GmbH und IGEL Technology GmbH.