Jochen Schweizer und Co.: Das war das Rocketeer Festival 2022

„Die sicherste Methode die Zukunft vorherzusehen ist, sie zu gestalten", ist sich Jochen Schweizer sicher. Bei seiner Eröffnungsrede zum Rocketeer Festival erzählt er von seinen Anfängen als Unternehmer, aber auch von seinen Rückschlägen. Er machte Ende der 80er-Jahre Bungee-Sprünge in Deutschland populär und baute in den 90er-Jahren seine Unternehmensgruppe auf. „Am riskantesten ist es aber, nichts zu riskieren", betont Schweizer.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Der Erlebnisexperte war einer der Speaker beim Rocketeer Festival, das am Mittwoch in Augsburg stattfand. Knapp 1.000 Gäste kamen in den Kongress am Park , um sich über digitale Innovationen und Zukunftstrends zu informieren und auszutauschen. „Mut ist das Vertrauen in eure ureigenen Fähigkeiten. Habt Mut und springt gut", gab Schweizer den Gästen am Ende seines Vortrages mit auf den Weg.

Rocketeer Festival 2022

Bei Speakerin Céline Flores Willers drehte sich alles um das Thema LinkedIn. „Menschen folgen Menschen und keinen Brands“, verrät die LinkedIn Top Voice & Gründerin von The People Branding Company. Sie sagt, dass jeder auf der Plattform eine Reichweite aufbauen und Kontakte knüpfen kann. Bei LinkedIn können Unternehmer nicht nur Leads generieren, sondern auch Mitarbeiter werben und/oder sich als Experte positionieren. Ein Tipp für Erfolg: „Sich trauen eine eigene Meinung zu haben.“

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Diversity war ebenfalls ein Thema beim Rocketeer. Die These von Speakerin Tijen Onaran: „Diversity ist nicht nur Treiber der Innovation sondern vermeidet auch Fehler". Sie müsse aber in den Firmen, auf Kapitalgeberseite, ankommen, damit es künftig auch bei Start-ups mehr Vielfalt gibt. In ein paar Jahren werde Diversity aber ein Must sein.

Influencerin Cathy Hummels gibt auf der Bühne zusammen mit Geschäftspartner Alexander Klan Einbkicke in ihr Start-up hye. Aber auch Augsburger Speaker waren auf dem Rocketeer Festival dabei. Stefan Brieschenk, Chief Operating Officer der Rocket Factory Augsburg AG, erzählte, wie er mit Raketen made in Augsburg die Raumfahrt revolutionieren möchte.

Zum Abschluss der Konferenz vergaben die Veranstalter noch den Award "Rocketeer of the year" an Augsburger Gründer: Fabian Frei und Wolfgang Schimpfle, Gründer von fairtye, und Benedikt Sauter, Gründer von Xentral, durften sich über die Auszeichnung freuen.

Das Rocketeer Festival

Das Rocketeer Festival ist die Konferenz für digitale Innovationen und Zukunftstrends in Augsburg. Am 11. Mai 2022 waren die Speaker unter anderen: Jochen Schweizer (Erlebnisexperte, Gründer, Unternehmer und Bestseller-Autor), Tijen Onaran (Unternehmerin und Autorin), Sascha Pallenberg (aware_ The Platform), Céline Flores Willers (LinkedIn Top Voice und Gründerin The People Branding Company), Cathy Hummels (Gründer Hye), Stefan Brieschenk (Rocket Factory Augsburg), Eva Weber (Oberbürgermeisterin der Stadt Augsburg), Denis und Daniel Gibisch (Gründer Little Lunch).