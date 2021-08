Interview: Deshalb findet der M-net Firmenlauf Augsburg nicht statt

B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN: Der M-net Firmenlauf Augsburg kann erneut nicht in Präsenz stattfinden – dieses Mal jedoch aufgrund geringer Anmeldungszahlen. Wie erklären Sie sich das? Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform



Katja Mayer: Ich vermute, dass der achtwöchige Abstand zwischen unserer Deadline und der eigentlichen Veranstaltung für viele zu lang war. In der momentanen Situation warten die meisten erst einmal ab. Zu oft hat man inzwischen während der Corona-Zeit schon schlechte Erfahrungen mit abgesagten Veranstaltungen gemacht. Es ist uns nicht gelungen, den Menschen zu vermitteln, dass wir für die Organisation einer Veranstaltung in dieser Größe Planungssicherheit benötigen, das heißt, frühzeitig wissen müssen, ob sich ausreichend Teilnehmer anmelden. Auch die Tatsache, dass für die Läufer kein finanzielles Risiko bestand, konnte leider nicht genügend Läufer motivieren.

Wie groß ist Ihre Enttäuschung als Veranstalter?

Natürlich ist unsere Enttäuschung sehr groß. Wir hätten uns bei der Absage 2020 nie träumen lassen, dass auch die Austragung 2021 nur als virtuelle Variante über die Bühne gehen würde. Aber wir sind grundsätzlich optimistisch und positiv und machen das Beste aus der Situation.

Sie konzentrieren sich nun auf den virtuellen Teil der Veranstaltung. Haben sich die Menschen bereits zu sehr an Online-Konzepte gewöhnt?



Diese Frage kann ich nicht fundiert beantworten. Meine mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Eventorganisation zählt momentan nicht mehr. Die Menschen verhalten sich durch die Corona-Pandemie völlig anders. Wir dachten, dass jeder darauf brennt, endlich wieder an „echten“ Veranstaltungen teilzunehmen aber es scheint, dass sich viele auch mit dem virtuellen Konzept angefreundet haben.

Rechnen Sie damit, dass die Teilnehmer in den kommenden Jahren wieder in Präsenz laufen möchten?

Ja, davon gehe ich aus und das hoffen alle beteiligten Veranstalter sehr.

Ein solches Event bedingt finanziellen und zeitlichen Aufwand. Führt die Absage nun zu Umsatzeinbußen bei Ihnen?

Bei der km Sport-Agentur als Veranstalter des Firmenlaufes kommt es natürlich zu Umsatzeinbußen. Bei den Sponsoren wie beispielsweise M-net hat die Absage keine finanziellen Auswirkungen.

Welche Auswirkungen hat die Absage nun auf Partner und Sponsoren?



Durch gezielte Aktionen versuchen wir unseren Partnern mehrere, unterschiedliche Plattformen anzubieten. So ist beispielsweise die Präsenz vor Ort in diesem Jahr an unseren Aktionspunkten möglich. Bislang war die Rückmeldung unserer Partner sehr positiv. Man zeigt sich erfreut über unsere Ideen und unser Engagement.