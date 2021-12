Industriemesse FMB Süd wird um drei Monate verschoben

Christian Enßle, Head of Cluster FMB, sagt dazu: „Die Aussteller brauchen Planungssicherheit und die ist im Moment einfach nicht gegeben. In der aktuell sehr schwierigen Corona-Lage in Bayern sind Veranstaltungen mit hohen Auflagen belegt.“

Eine Industriemesse sei in der derzeitigen Situation nicht erfolgsversprechend durchführbar. Niemand wisse, wie die Situation Mitte Februar sein wird. Die Entscheidung sei schwergefallen, aber mit dieser würde man nun Klarheit schaffen – und, so hoffe man, die Voraussetzung für eine richtig gute Messe im Mai, erläutert Christian Enßle.

Die Notwendigkeit der Verschiebung ist umso ärgerlicher, als die FMB – Zuliefermesse Maschinenbau, die Mitte November in Bad Salzuflen stattfand, aus Sicht der Aussteller und Besucher ein voller Erfolg war. Viele Aussteller hatten sich bereits für eine Beteiligung an der FMB-Süd entschieden, aber das sich ausbreitende Infektionsgeschehen im Süden Deutschlands hielt sie letztlich von einer verbindlichen Buchung ab. Christian Enßle fügt hinzu: „Dafür haben wir natürlich Verständnis. Wir haben deshalb frühzeitig gemeinsam mit der Messe Augsburg einen neuen Termin gesucht, der für alle Beteiligten höhere Planungssicherheit verspricht.“

Die Messegesellschaft wird die zusätzliche Vorlaufzeit nutzen, um weitere Aussteller aus der Zulieferindustrie des Maschinenbaus für die FMB-Süd zu gewinnen. Die Aussteller wiederum gewinnen Zeit für die Besucherwerbung, und im Frühjahr dürften die Ausgangsbedingungen für einen Messebesuch auch wesentlich besser sein als im Februar. Ein Großteil der befragten Aussteller stand dieser Entscheidung sehr positiv gegenüber. Schließlich sind – so Christian Enßle – gerade nach der langen „Durststrecke“ mit eingeschränkten Kontakt- und Gesprächsmöglichkeiten alle Beteiligten an einer rundum gelungen Industriemesse interessiert: „Lieber eine wirklich gute Messe im Mai als intensive Planung „auf Verdacht“ für eine Messe, die vielleicht kurz vor der Eröffnung noch abgesagt werden muss.“