IHK Schwaben: Nächste Phase der Abschlussprüfungen 2023 beginnt

Ausbildung

Symbolbild. Die IHK Schwaben. Foto: B4BSCHWABEN.de

Die Examen für die Auszubildenden in Bayerisch-Schwaben gehen in die nächste Runde und neigen sich bald dem Ende zu. Seit Ende April diesen Jahres werden circa 5.000 Azubis in ihren Fähigkeiten geprüft.